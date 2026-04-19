Ciprian Ciucu: „Am fost jignit de Daniel Băluță, dar trebuie să colaborăm. Politica este arta de a face lucrurile posibile”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a fost jignit de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, însă a subliniat că, în ciuda tensiunilor politice, colaborarea rămâne esențială pentru deblocarea proiectelor importante din București.
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 21:44, Politic

„M-a făcut în fel și chip. M-a făcut baron și a avut un limbaj destul de nepotrivit”, a afirmat Ciucu, adăugând că astfel de atacuri nu ajută la rezolvarea problemelor orașului.

Edilul a explicat că a preluat mandatul într-un context administrativ deja configurat.

„Eu nu am venit doar să zic ‘faceți-vă o majoritate’. Am venit la o masă pusă, în care toate funcțiile erau ocupate, toate companiile, tot”, a spus Ciucu.

În opinia sa, solicitarea de performanță și eficiență generează tensiuni politice.

„Îi deranjez pentru că le cer performanță, eficiență, calitate. Și atunci sunt văzut ca un competitor politic”.

Cu toate acestea, Ciucu susține că preferă dialogul și negocierea.

„Hai să discutăm despre orașul ăsta, să nu-l blocăm. Politica este arta de a face lucrurile posibile”, a declarat primarul.

Primarul a dat exemplul unor negocieri cu edilul Sectorului 4 pentru deschiderea unor șantiere întârziate.

„Am negociat să deschidem niște șantiere care au doi ani întârziere. Am discutat, am recunoscut problemele și am căutat soluții împreună”, a spus edilul.

În același timp, edilul a precizat că blocajele politice au afectat unele inițiative.

„Mi-a blocat proiecte, mi-a amânat proiecte, dar treaba mea este să le fac posibile”, a declarat Ciucu.

Primarul a mai declarat că încearcă să mențină un echilibru între conflict și colaborare.

„Nu vrei să ajungi într-o situație din care nu mai poți întoarce. Ne certăm, ne reproșăm, dar trebuie să mergem mai departe”, a conchis primarul general.

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment
Gandul
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Judecătoare de la Tribunalul București bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri. Cuvintele „manipulativă”, „stipula”, cenzurate pentru că au conținut obscen
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor