Ciprian Ciucu: „Am fost jignit de Daniel Băluță, dar trebuie să colaborăm. Politica este arta de a face lucrurile posibile”

„M-a făcut în fel și chip. M-a făcut baron și a avut un limbaj destul de nepotrivit”, a afirmat Ciucu, adăugând că astfel de atacuri nu ajută la rezolvarea problemelor orașului.

Edilul a explicat că a preluat mandatul într-un context administrativ deja configurat.

„Eu nu am venit doar să zic ‘faceți-vă o majoritate’. Am venit la o masă pusă, în care toate funcțiile erau ocupate, toate companiile, tot”, a spus Ciucu.

În opinia sa, solicitarea de performanță și eficiență generează tensiuni politice.

„Îi deranjez pentru că le cer performanță, eficiență, calitate. Și atunci sunt văzut ca un competitor politic”.

Cu toate acestea, Ciucu susține că preferă dialogul și negocierea.

„Hai să discutăm despre orașul ăsta, să nu-l blocăm. Politica este arta de a face lucrurile posibile”, a declarat primarul.

Primarul a dat exemplul unor negocieri cu edilul Sectorului 4 pentru deschiderea unor șantiere întârziate.

„Am negociat să deschidem niște șantiere care au doi ani întârziere. Am discutat, am recunoscut problemele și am căutat soluții împreună”, a spus edilul.

În același timp, edilul a precizat că blocajele politice au afectat unele inițiative.

„Mi-a blocat proiecte, mi-a amânat proiecte, dar treaba mea este să le fac posibile”, a declarat Ciucu.

Primarul a mai declarat că încearcă să mențină un echilibru între conflict și colaborare.

„Nu vrei să ajungi într-o situație din care nu mai poți întoarce. Ne certăm, ne reproșăm, dar trebuie să mergem mai departe”, a conchis primarul general.