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Australia vrea să aplice mai strict interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți

Prim-ministrul Australiei a declarat vineri că și-ar dori ca interdicția privind utilizarea rețelelor de socializare pentru copii să fie cât mai strictă posibil, deoarece un nou studiu arată că măsura - prima de acest fel și veche de 6 luni - a avut un impact redus asupra utilizării de adolescenți.
Australia vrea să aplice mai strict interdicția privind rețelele de socializare pentru adolescenți
Laura Buciu
26 iun. 2026, 08:38, Știri externe
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Guvernul intenționează să facă un test la stres pe legea care interzice platformelor precum Meta, Instagram și Google să ofere conturi persoanelor sub 16 ani.

„Ceea ce vrem să facem este să ne asigurăm că legile sunt cât mai stricte posibil și că vor rezista oricăror contestații legale care vor fi formulate”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese pentru Australian Broadcasting Corp.

El a adăugat că un obiectiv cheie va fi asigurarea faptului că eSafety Commission, autoritatea de reglementare a internetului din țară, este suficient de împuternicită pentru a-și îndeplini sarcinile.

Albanese nu a oferit mai multe detalii despre pașii pe care îi va lua guvernul, iar autoritatea de reglementare a refuzat să comenteze.

Modelul Australiei, urmărit în întreaga lume și preluat

Experimentul inovator al Australiei este urmărit îndeaproape, iar țările din întreaga lume încearcă să-l imite, pe fondul îngrijorării cu privire la sănătatea mintală și fizică a tinerilor, scrie Reuters. Marea Britanie, de exemplu, a anunțat luna aceasta restricții planificate care merg mai departe, deoarece platformele de jocuri și de streaming live vor fi, de asemenea, afectate.

Comisia pentru Siguranță Electronică și ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, au declarat că pregătesc acțiuni în justiție împotriva mai multor platforme, care riscă o amendă maximă de 49,5 milioane de dolari australieni (34 de milioane de dolari) dacă se constată că nu au respectat sistematic interdicția.

Reddit a lansat o contestație la Înalta Curte împotriva interdicției, care este încă în faza de audieri preliminare. Reddit nu a oferit comentarii suplimentare vineri.

Un studiu arată că nu a fost rezolvată total problema

Când interdicția din Australia a intrat în vigoare în decembrie anul trecut, au existat rapoarte inițiale conform cărora aceasta a închis milioane de conturi, dar părinții au spus – iar studiile au arătat – că utilizarea rețelelor sociale de către adolescenți s-a schimbat puțin.

Un articol publicat în British Medical Journal săptămâna aceasta a arătat că 85% dintre australienii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani încă foloseau rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției, potrivit unui studiu realizat pe 408 adolescenți.

Două treimi dintre utilizatorii minori au rămas online autodeclarând că au peste 16 ani sau postând un selfie pe care platforma l-a acceptat ca având peste 16 ani, se arată în publicație.

„În ciuda intenției (interdicției) de a întârzia accesul la platformele de socializare și de a reduce potențialul de daune online, au fost găsite puține dovezi ale unor reduceri substanțiale imediate ale utilizării raportate a rețelelor sociale de către adolescenți”, se arată în raport.

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