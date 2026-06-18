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Unul din trei tineri fotbaliști se confruntă cu probleme psihologice, arată un studiu

Unul din trei tineri fotbaliști din Madrid are probleme psihologice. 3% prezintă simptome de depresie. Un studiu pe 1.264 de copii arată ce se ascunde cu adevărat în spatele unui meci de juniori.
Unul din trei tineri fotbaliști se confruntă cu probleme psihologice, arată un studiu
Andreea Tobias
18 iun. 2026, 17:30, Sport
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Unul din trei tineri fotbaliști din Madrid suferă de probleme psihologice, potrivit unui program de asistență derulat în fotbalul de bază din regiune. Studiul a acoperit 89 de echipe și 1.264 de copii și adolescenți, conform as.com.

Programul a fost dezvoltat de Fundația Colegiului Oficial de Psihologie din Madrid și Federația Regală de Fotbal din Madrid, în colaborare cu Fundația Mapfre. Psihologi sportivi au lucrat direct cu jucătorii, antrenorii, familiile și responsabilii cluburilor.

Ce au găsit psihologii înainte de intervenție

Datele preliminare arată că 7% dintre tineri aveau niveluri scăzute sau foarte scăzute de bunăstare. Alți 3% prezentau simptome compatibile cu stări depresive. În urma intervenției psihologilor, aceste simptome s-au redus la jumătate.

De unde vin problemele tinerilor fotbaliști

Președintele Federației Regionale de Fotbal din Madrid, Paco Díez, a explicat că multe dintre dificultățile aduse pe teren țin de atenție sau de stima de sine. Acestea provin din mediul familial și social, nu din sport. El s-a declarat pentru obligativitatea prezenței psihologului în sport.

Președinta Fundației Colegiului de Psihologie, Timanfaya Hernández, a subliniat că sănătatea psihologică se construiește în spațiile cotidiene. „Când lucrăm cu copiii, construim realități umane”, a afirmat ea.

Ce urmează după acest program

Cercetătorul principal, Víctor Rubio, a arătat că măsurile de protecție a copiilor îmbunătățesc atât bunăstarea, cât și performanța sportivă. Directorul Fundației Mapfre, Antonio Guzmán, a subliniat că rezultatele pot fi aplicate și în alte sporturi și în educație.

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