Prima pagină » Life-Entertaiment » Șase trucuri de grădinărit care chiar funcționează

Șase trucuri de grădinărit care chiar funcționează

Plantare însoțitoare, înmulțirea plantelor și udatul corect la bază - șase trucuri de grădinărit populare pe Reddit sunt confirmate acum și de experți. Iată ce funcționează cu adevărat.
Șase trucuri de grădinărit care chiar funcționează
Andreea Tobias
14 mai 2026, 07:55, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cultivarea asociată, soluția pentru mai multe probleme simultan

Gălbenelele țin dăunătorii la distanță. Fasolea plantată lângă porumb menține solul bogat în azot. Florile care atrag albinele îmbunătățesc polenizarea.

„Plantarea însoțitoare rezolvă mai multe probleme dintr-o mișcare”, confirmă Lindsey Chastain, expert în grădinărit.

Testează solul înainte să te plângi de rezultate

Dacă plante tale nu cresc bine, problema poate fi în sol. Mulți utilizatori Reddit recomandă testarea periodică a solului. Chastain adaugă că testarea gratuită este oferită adesea de universitățile locale. Rezultatele arată ce nutrienți lipsesc și cum se poate remedia situația.

Înmulțește plantele în loc să le cumperi

„Clonarea plantelor” existente economisește bani și timp. Tehnica este ceva mai avansată, dar accesibilă oricui cu uneltele potrivite. „Folosiți întotdeauna unelte ascuțite și curate. Uneltele murdare răspândesc boli, iar cele tocite dăunează plantelor”, avertizează Chastain.

Mulciul protejează solul în orice anotimp

Solul neacoperit este expus eroziunii, variațiilor de temperatură și pierderii umidității. Un strat de mulci rezolvă toate acestea. Chastain recomandă frunzele mărunțite ca opțiune ieftină. Pe măsură ce se descompun, eliberează nutrienți direct în sol. Mulciul este util și iarna, nu doar în sezonul de creștere.

Plimbă-te zilnic prin grădină și observă

O problemă depistată devreme se rezolvă ușor. Lăsată să evolueze, poate distruge o plantă întreagă. „Uitați-vă la partea inferioară a frunzelor, acolo se ascund majoritatea dăunătorilor. Atingeți solul, căutați frunze îngălbenite”, spune Chastain. Fotografiile săptămânale ajută la urmărirea evoluției plantelor.

Udă puțin, încet și la bază

Udatul peste frunze în orele calde poate arde plantele. Cel mai bun moment este dimineața devreme. „Udați la baza plantei, nu peste frunze”, subliniază Chastain. Seara, după ce temperatura scade, este a doua variantă potrivită.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor