Prima pagină » Educație » A început Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a / Ce trebuie să știe părinții

A început Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a / Ce trebuie să știe părinții

Același format, dar cu câteva reguli distincte: la clasa a VI-a, toate școlile din județ susțin probele în același interval orar, iar testul de Matematică este corectat de trei profesori de specialități diferite. Marți începe prima probă - Limba română.
A început Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a / Ce trebuie să știe părinții
Luiza Moldovan
26 mai 2026, 08:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Elevii de clasa a VI-a susțin marți proba de Limbă română ca primă etapă a Evaluării Naționale, după cum se arată în calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Miercuri urmează proba de Matematică, iar  joi elevii minorităților naționale vor susține proba de Limbă maternă.

Sunt evaluate cunoștințele și abilitățile dobândite și, de asemenea, nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor.

Managementul rezultatelor

Proba durează 60 de minute.

Rezultatele nu se afișează public. Ele sunt comunicate părinților sau reprezentanților legali și se trec în catalog doar la cererea scrisă a părintelui.

Rezultatele sunt folosite pentru evaluarea stadiului de formare și acumulare de competențe ale copiilor și pentru elaborarea unor planuri individuale de învățare.

Particularitățile Evaluării Naționale pentru clasa a VI-a

Fiecare test este administrat de un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un coleg.

Spre deosebire de clasele mai mici, evaluarea testelor de Matematică și Științe ale naturii implică o echipă de trei profesori de specialități diferite – matematică, fizică și biologie -, tocmai pentru a asigura corectarea unitară a unei probe interdisciplinare.

O particularitate a Evaluării Naționale la clasa a VI-a față de celelalte două Evaluări Naționale din același ciclu este că intervalul orar de desfășurare a testelor este stabilit unitar la nivel județean, toate școlile din județ susținând probele în același interval, spre deosebire de EN II și EN IV, unde planificarea orară este lăsată la latitudinea fiecărei unități de învățământ.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Mafia duty-free-urilor din Aeroportul Otopeni: Ce s-a ales de dosarele șmecherilor care cereau șpăgi de până la 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale
Libertatea
Lista completă. Care fructe trebuie ținute în frigider și care la temperatura camerei
CSID
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia