A început Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a / Ce trebuie să știe părinții

Elevii de clasa a VI-a susțin marți proba de Limbă română ca primă etapă a Evaluării Naționale, după cum se arată în calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Miercuri urmează proba de Matematică, iar joi elevii minorităților naționale vor susține proba de Limbă maternă.

Sunt evaluate cunoștințele și abilitățile dobândite și, de asemenea, nivelul de alfabetizare funcțională al elevilor.

Managementul rezultatelor

Proba durează 60 de minute.

Rezultatele nu se afișează public. Ele sunt comunicate părinților sau reprezentanților legali și se trec în catalog doar la cererea scrisă a părintelui.

Rezultatele sunt folosite pentru evaluarea stadiului de formare și acumulare de competențe ale copiilor și pentru elaborarea unor planuri individuale de învățare.

Particularitățile Evaluării Naționale pentru clasa a VI-a

Fiecare test este administrat de un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un coleg.

Spre deosebire de clasele mai mici, evaluarea testelor de Matematică și Științe ale naturii implică o echipă de trei profesori de specialități diferite – matematică, fizică și biologie -, tocmai pentru a asigura corectarea unitară a unei probe interdisciplinare.

O particularitate a Evaluării Naționale la clasa a VI-a față de celelalte două Evaluări Naționale din același ciclu este că intervalul orar de desfășurare a testelor este stabilit unitar la nivel județean, toate școlile din județ susținând probele în același interval, spre deosebire de EN II și EN IV, unde planificarea orară este lăsată la latitudinea fiecărei unități de învățământ.