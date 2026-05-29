Deutsche Welle: Drona care a lovit blocul din Galați nu este un caz izolat

O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, în noaptea de joi spre vineri. Două persoane au fost rănite ușor, au anunțat autoritățile române.
Sursa foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Oana Antipa
29 mai 2026, 10:21, Social
Ministerul Apărării a precizat că Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, relatează Deutsche Welle.

Potrivit instituției, una dintre drone a pătruns în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost urmărit radar până în partea de sud a municipiului Galați. Ulterior, drona s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, iar impactul a provocat un incendiu.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Rusiei.

MAE a anunțat că a informat aliații și secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului. Totodată, România a solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către țara noastră.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că drona a lovit un bloc cu zece etaje. În urma impactului, a izbucnit un incendiu, iar două persoane au suferit răni ușoare.

Locatarii imobilului au fost evacuați

Deutsche Welle scrie că incidentul are loc în contextul atacurilor repetate lansate de Rusia asupra portului ucrainean Reni, situat pe Dunăre, în apropierea graniței cu România și că acesta nu este un caz izolat.

Autoritățile române au amintit că, în urmă cu aproximativ o lună, o altă dronă rusească s-a prăbușit în Galați. Aceasta a lovit o anexă a unei locuințe. Atunci nu au fost raportate victime.

Reacții din partea UE și NATO

Presa germană menționează reacțiile sosite din partea reprezentanților Uniunii Europene și a NATO în urma incidentului de la Galați. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după incident. Ea a declarat că Rusia „a depășit încă o linie” prin încălcarea spațiului aerian al României.

Oficialul european a transmis un mesaj de solidaritate față de România și cetățenii săi. De asemenea, a afirmat că Uniunea Europeană va continua să își consolideze securitatea și măsurile de descurajare, în special la frontiera estică, și să crească presiunea asupra Rusiei.

Și NATO a condamnat incidentul. Purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, a declarat că NATO își va întări în continuare apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor.

Potrivit acesteia, secretarul general al NATO, Mark Rutte, este în contact cu autoritățile române.

