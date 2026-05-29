Galați. Primarul anunță când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă, vizita președintelui a încurcat planurile

„Este nevoie de o expertiză (…) bine că nu este afectată structura de rezistență a blocului”, a transmis Ionuț Pucheanu, în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Primarul a dezvăluit că oamenii vor reveni în casele lor sâmbătă.

„Mi-ar fi plăcut să le spunem cetățenilor că se pot întoarce în această seară în apartamente. Nu am reușit să cuplăm partea electric, nici gazele”, a adăugat Pucheanu.

La final, el a precizat că „nu vrea să dea vina”, dar că vizita președintelui României i-a obligat pe experți să sisteze intervențiile.

Ce ajutoare primesc oamenii din blocul lovit de dronă

Familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, au transmis vineri oficialii Guvernului.

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Astfel, ajutoarele acordate după incidentul de la Galați vor fi de:

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%.