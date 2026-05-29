Prima pagină » Politic » Dronă prăbușită în Galați. Primar: Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă

Dronă prăbușită în Galați. Primar: Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, spune că drona căzută în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din oraș reprezintă un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace.
Dronă prăbușită în Galați. Primar: Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă
Foto: Facebook/Bogdan Rodeanu
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 07:47, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație”, scrie Iounuț Pucheanu într-un mesaj pe Facebook.

El susține că autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă și adaugă că situația este „sub control”.

„Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă”, a mai transmis primarul.

El condamnă orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război și spune că Galațiul este un oraș puternic.

„Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate. La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă”, a mai spus Ionuț Pucheanu.

O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10.

Citește și

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Un lucru banal, doar cu aprobare specială! Interdicția impusă de SUA înainte de Cupa Mondială!
GSP.ro
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
Gandul
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia