Dronă prăbușită în Galați. Primar: Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă

„Orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație”, scrie Iounuț Pucheanu într-un mesaj pe Facebook.

El susține că autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă și adaugă că situația este „sub control”.

„Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă”, a mai transmis primarul.

El condamnă orice atac care pune în pericol civili nevinovați și comunități aflate la granița unui război și spune că Galațiul este un oraș puternic.

„Vom trece și peste asta împreună, cu calm, solidaritate și responsabilitate. La fel de important este ca în continuare să vă informați din surse oficiale și să respectați măsurile de siguranță care s-au impus în zonă”, a mai spus Ionuț Pucheanu.