CTP după înfrângerea lui Viktor Orban: „Scapă de Târgoviște”

Într-o postare publicată pe Facebook, CTP l-a comparat pe Viktor Orban cu fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu, acuzându-l că a construit în Ungaria o rețea de influență politică și economică bazată pe apropiați și acoliți.

„Orban e un Ceaușescu. A împânzit mediul politic și de afaceri cu cimotiile și acoliții lui, creând o rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul l-a criticat pe liderul ungar și pentru poziționările sale ostile față de Uniunea Europeană, susținând că premierul de la Budapesta ar fi încercat să mascheze problemele economice ale Ungariei prin invocarea unor „dușmani externi”, precum UE și Ucraina. Totodată, CTP a făcut referire și la investițiile realizate de Orban în localitatea sa natală, pe care le-a comparat cu proiectele megalomanice din perioada comunistă.

„Încearcă să acopere situația economică a Ungariei, mai proastă decât a României, cu «dușmanul iestern», UE-Ucraina. Până și un stadion a construit în comuna sa natală, aidoma lui Ceaușescu în Scornicești. Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat. Victor Orban scapă de Târgoviște”, a mai transmis CTP.

CTP: „Prima înfrângere la scor” pentru Donald Trump

În analiza sa, Cristian Tudor Popescu a legat rezultatul scrutinului din Ungaria și de scena politică americană, afirmând că eșecul lui Orban echivalează cu „prima înfrângere la scor” pentru Donald Trump, care l-a susținut public pe liderul maghiar.

„Oricum, este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban”, a afirmat gazetarul.

CTP a susținut în postarea sa că evoluțiile de la Budapesta l-ar putea determina pe Donald Trump să ia în calcul măsuri extreme în perspectiva alegerilor congresionale din toamnă, pe fondul unei posibile scăderi a popularității sale.

Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare desfășurate duminică, 12 aprilie, iar adversarul său, Péter Magyar, a obținut o victorie clară. După anunțarea rezultatului, Orban a transmis că va continua să servească interesele Ungariei.

„Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară. Nu vom renunța. Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată!”, a declarat Viktor Orban.