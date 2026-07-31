Un pilot a fost prins pe aeroport cu 70.000 de pastile de ecstasy după ce s-a aflat la manșă sub influența drogurilor

Bărbatul, care tocmai pilota o cursă din Kuala Lumpur către Jakarta, a fost arestat de autoritățile vamale care au descoperit în bagajul său peste 70.000 de pastile de ecstasy și patru grame de metamfetamină, notează AFP.

Pilotul a fost testat și pentru consumul de droguri, acesta indicând că acesta se afla sub influența metamfetaminei, a ecstasyului și cocainei.

În timpul audierilor preliminare, pilotul le-a spus anchetatorilor că aceasta era a treia încercare de a introduce droguri peste frontieră, după o operațiune în Malaezia și alte două în Indonezia.

El a declarat că acceptase să transporte narcoticele la Jakarta în schimbul sumei de aproximativ 10.600 de euro.

Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să fie preluate de o altă persoană imediat după sosirea sa în capitala Indoneziei.

Autoritățile îl suspectează că face parte dintr-o rețea internațională de trafic de droguri și l-au pus sub acuzare pentru încălcarea legislației indoneziene privind substanțele interzise. Astfel, bărbatul riscă ori o condamnare la moarte, ori detenție pe viață.

Indonezia are unele dintre cele mai dure legi antidrog din lume. În prezent, aproximativ 500 de persoan sunt se află pe lista condamnaților la moarte în această țară, deși execuțiile sunt suspendate, ultima având loc în anul 2016.