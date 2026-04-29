Bolojan respinge acuzațiile lui Simion privind programul SAFE: România are nevoie de investiții în apărare

„Este foarte ușor să arunci cu vorbe în spațiul public care n-au nicio acoperire. E cel mai simplu lucru. E mult mai greu să faci ca lucrurile să se întâmple”, a declarat Ilie Bolojan, la TVR 1.

Bolojan a explicat că programul SAFE a fost creat de statele UE, care au constatat necesitatea consolidării flancului estic după invazia Rusiei în Ucraina.

„Toți au constatat că întărirea frontierei de Est este o necesitate, pentru că nu mai există niciun fel de predictibilitate în comportamentul viitor al Rusiei. Țările din Europa trebuie să se gândească la siguranța lor. Și s-a creat acest mecanism”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, mecanismul are două obiective principale: dotarea armatelor naționale și întărirea industriei europene de apărare.

„S-au pus la dispoziție niște credite cu dobânzi mici, rambursabile în 40 de ani, cu 10 ani perioadă de grație, în așa fel încât să poți face aceste investiții și să-ți dezvolți o industrie. Și asta a făcut și România”, a spus Bolojan.

Investițiile ajută la stimularea economiei

„România a luat niște decizii care țin de respectarea unor reguli, adică achiziții de armament de la industria europeană de apărare, pe de o parte. Și, pe de altă parte, localizarea unei ponderi cât mai mari în România, în așa fel încât fabricile noastre, care practic nu mai au de lucru, care merg în pierdere, din zona militară, să fie retehnologizate”, a mai declarat șeful Guvernului.

El a adăugat că prin aceste investiții ar putea fi salvate unități industriale aflate în dificultate și stimulată economia locală.

„Să salvăm un șantier sau altul din România, care sunt într-o zonă de colaps, în așa fel încât să ne dezvoltăm și economia”, a spus Bolojan.

Premierul a menționat și proiecte de infrastructură care ar urma să fie sprijinite prin aceste credite, între acestea capetele de autostradă din nord-estul țării.

Bolojan a precizat că procedurile sunt transparente și că datele privind proiectele au fost deja prezentate în comisiile parlamentare de apărare.

„Deci sunt niște date în care toți membrii comisiei au acces”, a spus premierul.

În final, șeful Executivului a comparat sistemul de apărare al unei țări cu infrastructura de termoficare.

„Apărarea este ca un sistem de termoficare îngropat, care atunci când funcționează, nu-l vezi. Totul e în bună regulă. Dar, când ai o avarie pe o magistrală, începi să vezi ce înseamnă un astfel de sistem care nu funcționează. Deci, apărarea este o asigurare pentru situații complicate. (…) Siguranța unei țări este foarte importantă și ea nu are o miză mare cât timp lucrurile sunt sigure. Când lucrurile se complică, atunci îți dai seama cât de important este să ai o apărare corespunzătoare și un sistem de termoficare care funcționează”, a conchis Ilie Bolojan.