Meloni schimbă ministrul turismului al Italiei într-o remaniere guvernamentală după referendum

Subsecretarul italian pentru cultură, Gianmarco Mazzi, a depus jurământul vineri în funcția de nou ministru al turismului al țării, aceasta fiind cea mai recentă schimbare din guvernul premierului Giorgia Meloni, după înfrângerea sa într-un referendum privind reforma justiției.
Sursa foto: X/Giorgia Meloni
Andrei Rachieru
03 apr. 2026, 14:20, Știri externe

Fost executiv din domeniul televiziunii și divertismentului, Mazzi o înlocuiește pe Daniela Santanchè, care se confruntă cu un proces legat de acuzații de contabilitate frauduloasă asociate unui grup editorial pe care l-a deținut anterior și care a demisionat din funcția ministerială săptămâna trecută, sub presiunea lui Meloni, scrie Reuters.

Meloni a scris pe contul său de pe platforma X că experiența lui Mazzi în sectorul culturii și divertismentului va fi un atu pentru Italia, publicând o fotografie de la ceremonia de depunere a jurământului, alături de președintele Sergio Mattarella.

De la înfrângerea din referendum de săptămâna trecută, Meloni a încercat să-și reafirme controlul prin îndepărtarea unor figuri afectate de scandaluri din guvernul său.

De asemenea, doi oficiali de rang înalt din Ministerul Justiției au demisionat.

