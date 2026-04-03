Meloni schimbă ministrul turismului al Italiei într-o remaniere guvernamentală după referendum

Fost executiv din domeniul televiziunii și divertismentului, Mazzi o înlocuiește pe Daniela Santanchè, care se confruntă cu un proces legat de acuzații de contabilitate frauduloasă asociate unui grup editorial pe care l-a deținut anterior și care a demisionat din funcția ministerială săptămâna trecută, sub presiunea lui Meloni, scrie Reuters.

Meloni a scris pe contul său de pe platforma X că experiența lui Mazzi în sectorul culturii și divertismentului va fi un atu pentru Italia, publicând o fotografie de la ceremonia de depunere a jurământului, alături de președintele Sergio Mattarella.

Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo.

La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel… pic.twitter.com/xE6NV1BAol — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 3, 2026

De la înfrângerea din referendum de săptămâna trecută, Meloni a încercat să-și reafirme controlul prin îndepărtarea unor figuri afectate de scandaluri din guvernul său.

De asemenea, doi oficiali de rang înalt din Ministerul Justiției au demisionat.