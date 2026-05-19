De ce s-au bătut oamenii pentru noile ceasuri Swatch x Audemars Piguet

Colecția specială „Royal Pop” a fost lansată pe 16 mai și include opt modele inspirate din două ceasuri emblematice ale celor două branduri: modelul „Pop” al Swatch din anii ’80 și celebrul „Royal Oak” lansat de Audemars Piguet în 1972, scrie Il Post. Deși mulți se așteptau la noi ceasuri de mână accesibile, colaborarea a luat prin surprindere comunitatea pasionaților: modelele lansate sunt, de fapt, ceasuri de buzunar care pot fi purtate la gât, pe curea sau atașate de geantă. Reacțiile au fost împărțite. Unii colecționari au apreciat designul neobișnuit și abordarea jucăușă, în timp ce alții au criticat ideea, considerând că produsele nu mai oferă același statut simbolic al unui ceas clasic de lux.

Cozi, camping și acuzații de „scarcity marketing”

Interesul uriaș pentru colecție a dus la formarea unor cozi impresionante în fața magazinelor Swatch. Unele persoane s-au instalat cu zile înainte pentru a prinde un model. Compania a fost criticată pentru că nu a precizat de la început că produsele nu sunt ediție limitată. Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au acuzat brandul că a mizat deliberat pe așa-numitul „scarcity marketing” – strategia prin care se creează impresia falsă de raritate pentru a amplifica isteria cumpărătorilor. Swatch a transmis ulterior că modelele vor rămâne la vânzare timp de mai multe luni, însă în anumite țări distribuția a fost suspendată temporar din cauza dezordinilor create în magazine.

🔴 INFO – #Mode : Des émeutes éclatent dans le monde entier pour la montre Swatch x Audemars Piguet „Royal Pop” vendue 400 $ mais revendue jusqu’à 4 000 $. Des bagarres aux gaz lacrymogènes, des magasins fermés, une cohue incontrôlable. ⌚💥🌍 pic.twitter.com/wKSXHN98qn — FranceNews24 (@FranceNews24) May 17, 2026

Prețuri accesibile pentru lux, dar revânzări la mii de euro

Cele două versiuni ale ceasurilor au prețuri oficiale de 385 și 400 de euro. Totuși, la scurt timp după lansare, modelele au apărut deja pe platforme precum eBay la prețuri de câteva mii de euro. Swatch a încercat să limiteze fenomenul de revânzare prin regula „un singur ceas de persoană”, însă cererea uriașă a alimentat rapid piața speculei. Modelele sunt realizate din bioceramică – un amestec de ceramică și materiale de origine biologică – și folosesc un mecanism mecanic sofisticat, fără baterie, care trebuie întors manual.

O colaborare care împarte lumea ceasurilor de lux

Pentru Audemars Piguet, colaborarea reprezintă o schimbare importantă de imagine. Spre deosebire de Omega sau Blancpain, care au mai colaborat cu Swatch și fac parte din același grup, Audemars Piguet este o companie independentă și produce doar aproximativ 50.000 de ceasuri pe an. Unii pasionați de orologerie consideră că asocierea cu Swatch ar putea afecta exclusivitatea brandului de lux. Alți experți spun însă că lansarea ar putea chiar să crească interesul pentru Audemars Piguet în rândul generațiilor mai tinere. CEO-ul companiei, Ilaria Resta, a declarat că proiectul a fost gândit „pentru bucuria și îndrăzneala pe care le reprezintă” și pentru a apropia publicul tânăr de lumea ceasurilor mecanice.