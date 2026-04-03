Prima pagină » Știri externe » Giorgia Meloni efectuează o vizită neașteptată în Golf pentru securitate și energie

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a întreprins o vizită neanunțată în țările din Golf pentru a întări sprijinul Italiei față de aliați.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
03 apr. 2026, 17:42, Știri externe

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a plecat vineri în Arabia Saudită, într-o deplasare care nu a fost anunțată în prealabil, scrie Reuters. Vizita include opriri și în Qatar, dar și în Emiratele Arabe Unite, potrivit unor surse din cadrul guvernului italian.

Scopul principal al vizitei este reafirmarea sprijinului Italiei pentru aceste state din Golf, iar în același timp, Roma dorește să întărească relațiile cu partenerii din regiune, în special în domeniul energetic.

Sursele oficiale au anunțat că Italia vrea să își consolideze securitatea energetică printr-o cooperare mai strânsă cu marile state producătoare de energie din Golf, luând în considerare și conflictul care este în desfășurare în zona respectivă.

Este prima deplasare a unui lider din Uniunea Europeană în această regiune după escaladarea conflictului declanșat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie.

