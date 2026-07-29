Ce beneficii pentru sănătate are consumul de pepene galben și cum să îl adaugi în dietă

Dincolo de aroma lor unică, pepenii galbeni conțin și antioxidanți, vitamine și alți compuși care pot oferi sprijin pentru mai multe aspecte ale sănătății tale, potrivit AOL.

Acest fruct are câteva beneficii potențiale, dacă îl incluzi regulat în dieta ta.

Aport de antioxidanți

Pepenii sunt surse de antioxidanți, care ajută la eliminarea excesului de radicali liberi nocivi din organism. Radicalii liberi pot deteriora celulele în timp.

Consumul mai multor alimente bogate în antioxidanți a fost asociat cu un risc mai mic de a dezvolta boli cronice. Printre acestea, se numără bolile cardiovasculare și cancerul, potrivit sursei.

La fel ca alte produse cu aceeași culoare, pepenele galben conține beta-caroten. El este un compus vegetal, care se transformă în vitamina A în organism. Vitamina A susține vederea și sănătatea reproductivă. Doar o cană de pepene galben oferă aproape o treime din necesarul zilnic de vitamina A.

Hidratare sporită

Aproximativ 20% din hidratarea ta provine din alimente, nu doar din apa pe care o bei. Pepenii galbeni sunt printre cele mai hidratante fructe, varietăți precum pepenele galben și pepenele verde fiind compuse din 90% apă.

O hidratare adecvată ajută la menținerea nivelului de energie, a tranzitului intestinal regulat și a articulațiilor lubrifiate și mobile. Consumul suficient de lichide este important pentru prevenirea deshidratării și a pietrelor la rinichi, mai arată sursa.

Sprijin pentru sănătatea imunitară

Pepenele galben este o sursă de Vitamina C.

Vitamina C susține un sistem imunitar sănătos prin stimularea producției de globule albe care luptă împotriva germenilor care te pot îmbolnăvi. Un nivel scăzut de vitamina C te poate face mai predispus la boli și infecții.

Doar o cană de pepene galben tăiat cuburi acoperă 65% din necesarul zilnic de vitamina C.

Îmbunătățiri ale pielii

Vitamina C prezentă în pepenele galben ajută la producerea de colagen. Colagenul susține elasticitatea pielii și ajută la vindecarea rănilor. Pe măsură ce îmbătrânim, scăderea rezervelor de colagen contribuie la formarea ridurilor.

Consumul de pepene galben hidratant, bogat în vitamina C, poate ajuta la menținerea pielii mai bine hidratate și mai suple.

Majoritatea oamenilor pot mânca pepeni în siguranță. Cu toate acestea, unii oameni ar putea fi nevoiți să-i evite.

Persoanele cu alergii la pepene, persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau persoanele ce sunt atente la nivelul de zahăr din sânge ar trebui să evite acest fruct.

Cum să adaugi pepenele galben în dieta ta

Pentru a savura pepenele galben și pentru a te bucura de beneficiile sale, îl poți pregăti alături de un iaurt grecesc simplu și toppinguri bogate în fibre, cum ar fi semințele de chia.

De asemenea, îl poți include într-o salată dulce-sărată, făcută cu brânză feta, mentă proaspătă și ulei de măsline.

Un alt mod prin care îl poți consuma este alături de frigărui cu mini-bile de mozzarella, busuioc și prosciutto, potrivit aceleiași surse.