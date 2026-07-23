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Cum alegi un pepene dulce și copt și cum să vezi dacă are un conținut ridicat de nitrați

Pepenele perfect există, chiar dacă ai senzația că alegerea lui e o loterie. Dacă înveți câteva trucuri simple, n-o să mai dai niciodată greș cu alegerea lui. Problema mai mare e conținutul ridicat de nitrați, care poate fi identificat și fără nitratometru, folosind doar câteva trucuri simple.
Cum alegi un pepene dulce și copt și cum să vezi dacă are un conținut ridicat de nitrați
Luiza Moldovan
23 iul. 2026, 16:17, Life-Inedit
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Contează mult unde este cultivat pepenele, un mare iubitor de soare și de sol mai uscat.

Distanța dintre pepeni trebuie să fie de un metru – un metru și jumătate. Pepenii aglomerați nu cresc și nu au gust bun.

Udarea pepenilor se face cu puțină apă, fără ca solul să fie îmbibat. Cei mai buni pepeni sunt cei recoltați la 80 – 100 de zile de la plantare.

Pata de contact cu solul

Dacă este galben-crem sau galben intens, pepenele a avut timp să se coacă, iar pepenele e dulce.

Dacă este albicioasă, înseamnă că a fost cules prea devreme, iar pepenele nu are niciun gust.

Forma

Dacă este rotund, e dulce, dacă are o formă alungită, e mai degrabă apos.

Dungile

Dacă dungile sunt îndepărtate unele de altele, e dulce, iar dacă are dungile mai dese, nu are un gust intens.

Coaja

Coaja trebuie să fie mată

O coajă foarte lucioasă indică adesea un fruct insuficient copt.

Greutatea

Alege pepenele care pare mai greu decât arată.

E mai dulce și, de regulă, este mai suculent.

Sunetul

Sunetul trebuie să fie profund și ușor gol.

Dacă este foarte înfundat, poate fi prea copt.

Dacă sună metalic, poate fi necopt.

Codița

Dacă este uscată, fructul s-a copt pe plantă.

Dacă este verde, este posibil să fi fost recoltat prea devreme.

Nitrații

Dacă pepenele are un roșu intens, înseamnă că are un conținut ridicat de nitrați.

Conținutul ridicat de nitrați poate fi sugerat și de faptul că, la imersarea unei bucăți de pepene într-un pahar cu apă, apa se colorează în roșu.

Astea sunt, totuși, niște mituri de care unii aleg să țină sau să nu țină cont.

Adevărul e, însă, că nu putem stabili cu ochiul liber conținutul ridicat de nitrați. Asta se face doar într-un laborator. Sau cu un nitratometru.

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