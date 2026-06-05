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Japonia accelerează cursa pentru combustibilul verde al aviației și mizează pe uleiul de gătit uzat

Japonia își intensifică eforturile de colectare a uleiului alimentar uzat pentru a-și atinge obiectivele privind producția de combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), în condițiile în care țara urmărește ca 10% din combustibilul utilizat de companiile aeriene să provină din surse sustenabile până în 2030.
Japonia accelerează cursa pentru combustibilul verde al aviației și mizează pe uleiul de gătit uzat
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto/Aleksandr Pogotov
Oana Antipa
05 iun. 2026, 07:56, Știri externe
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Autoritățile și companiile japoneze încearcă să crească rapid volumele de materie primă disponibile pentru producția de SAF, considerat esențial pentru reducerea emisiilor din sectorul aviatic. Uleiul alimentar uzat este văzut drept una dintre cele mai accesibile soluții pe termen scurt pentru producția locală de combustibil ecologic, potrivit Reuters.

În prezent, Japonia produce aproximativ 30.000 de kilolitri de SAF pe an, echivalentul a doar 0,3% din consumul total de combustibil pentru aviație. Pentru a-și îndeplini obiectivul din 2030, țara estimează că va avea nevoie de aproximativ 1,7 milioane de kilolitri.

Reprezentanții principalelor companii aeriene japoneze, ANA și Japan Airlines, au avertizat recent că provocările sunt mai mari decât se anticipa inițial. Potrivit acestora, lipsa materiei prime și infrastructura insuficient dezvoltată îngreunează extinderea producției.

Campanii de colectare în rândul populației

În acest context, autoritățile locale și companiile private au lansat campanii pentru încurajarea colectării uleiului alimentar uzat de la gospodării. În cadrul proiectului „Fry to Fly”, consumatorii pot depune uleiul folosit în puncte de colectare amenajate în supermarketuri și alte spații comerciale.

Guvernul metropolitan din Tokyo încearcă să mobilizeze cele aproximativ 7,8 milioane de gospodării din capitală. Anul trecut, autoritățile au distribuit 13.000 de pâlnii speciale pentru colectarea uleiului și au desfășurat campanii de informare. Cu toate acestea, cantitatea colectată a fost de numai 160 de kilolitri.

Mai multe companii, inclusiv Fujifilm, au început să colecteze ulei alimentar uzat din cantinele proprii, în timp ce mari lanțuri de retail extind rețeaua de puncte de colectare.

Importurile par inevitabile

Experții avertizează însă că eforturile interne ar putea să nu fie suficiente. Potrivit organizației UCO Japan, chiar dacă ar fi colectată întreaga cantitate disponibilă de ulei alimentar uzat din gospodării, aceasta ar acoperi doar aproximativ un sfert din necesarul de SAF estimat pentru 2030.

În plus, aproape toate cantitățile de ulei uzat provenite din sectorul comercial sunt deja colectate și reciclate.

Analiștii apreciază că Japonia va fi nevoită să importe atât combustibil sustenabil pentru aviație, cât și materii prime pentru producția acestuia, cel puțin până la dezvoltarea și comercializarea unor tehnologii alternative, precum combustibilii produși din bioetanol.

„Obiectivul este extrem de ambițios”, a declarat Motoomi Suzuki, economist la Norinchukin Research Institute, subliniind că uleiul alimentar uzat rămâne, în prezent, cea mai viabilă sursă locală pentru producția de combustibil sustenabil pentru aviație.

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