Pasagerii din avioane își riscă viața luând bagaje și filmând în situații de urgență

Avioanele de pasageri sunt proiectate să fie evacuate complet în 90 de secunde în caz de urgență – dar persoanele care își iau bagajele de mână pot crește semnificativ acest timp, blocând ieșirile și culoarele, precum și deteriorând toboganele sau provocând răniri, potrivit The Guardian.

Organizația aeriană globală Iata a lansat o campanie de siguranță prin care îndeamnă clienții să „salveze o viață, nu un bagaj”, după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini de evacuare filmate de pasageri, unele dintre ele arătând oameni cărând bagaje din avioane în flăcări.

Nick Careen, vicepreședintele senior Iata pentru operațiuni și securitate, a declarat că principala prioritate a fost educarea pasagerilor că este „cel mai important să lase bagajul de mână în spate. Trebuie să transmitem acest mesaj cu ușurință”.

Un studiu efectuat asupra călătorilor din Marea Britanie, SUA, Singapore și Emiratele Arabe Unite a constatat că doar 61% dintre aceștia cunoșteau regulile. „Patru din 10 pasageri nici măcar nu își dau seama că este o așteptare să-și lase lucrurile în urmă”, a spus Careen, vorbind la reuniunea anuală Iata de la Rio de Janeiro.

S-ar putea aplica amenzi pentru pasageri

Întrebat dacă este în favoarea amenzilor, Careen a spus: „Da, dacă le-am putea implementa. Ar putea progresa pentru că există autorități de reglementare care sunt în favoarea lor.”

El a spus că companiile aeriene și producătorii nu iau încă în considerare potențiale soluții tehnice, cum ar fi închiderea automată a compartimentelor pentru bagaje. Însă Careen a spus: „Să începem cu educația – apoi va trebui să fim puțin mai draconici, fie că este vorba de sancțiuni sau de blocarea compartimentului de bagaje de deasupra.”

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a declarat că a observat un număr tot mai mare de pasageri care nu respectă instrucțiunile echipajului de zbor în timpul situațiilor de urgență. Bryan Bedford, un administrator FAA, a declarat: „În aceste momente, respectarea regulilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze instrucțiunile fără ezitare și să lase toate bunurile în urmă.”