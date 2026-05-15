„Este liniște în Deltă". Ce spune șeful ANAT despre turismul afectat de războiul din Ucraina

Turismul din Delta Dunării a fost afectat în ultimele luni de percepția de insecuritate generată de războiul din Ucraina, în special după intensificarea atacurilor cu drone în apropierea graniței. Reprezentanții industriei spun însă că realitatea din teren este diferită și că zonele turistice rămân sigure.
Foto: Mediafax
Gabriel NegreanuMădălina Dinu
15 mai 2026, 16:29, Știrile zilei
Președintele ANAT, Cristian Barhalescu, a explicat că problemele sunt localizate punctual și nu afectează principalele trasee turistice din Deltă.

„Prin promovare, altfel nu pot fi ajutați, și prin asigurarea faptului că pe toată zona de canal Sulina, Sfântul Gheorghe nu avem probleme de securitate. Nici în zona Chilia, pe brațul românesc, nu s-au semnalat incidente.

Este adevărat că în apropierea orașului Ismail, acolo fiind concentrate cele mai multe ținte pentru atacurile rusești, există un pericol, dar în rest celelalte zone sunt mai puțin expuse și am îndrumat pe cei care vor să călătorească în Deltă să aleagă zonele sigure de fiecare dată.”, a declarat Cristian Barhalescu.

Scăderea numărului de turiști este pusă, în principal, pe seama temerilor generate de conflict, nu pe incidente reale din zonele frecventate.

Percepția de risc, principalul obstacol

Potrivit șefului ANAT, soluția nu este una administrativă sau financiară, ci ține în primul rând de comunicare și de corectarea imaginii create în spațiul public.

„Singura variantă este o promovare mai bună și o relatare a ceea ce se întâmplă de fapt. Realitatea este alta în Deltă, este liniște, este bucurie, nu avem probleme nici pe canalul Sulina, nici pe canalul Sfântul Gheorghe și atunci singura variantă este ca noi și dumneavoastră să spunem că este sigur în Deltă să călătorească.”, a conchis Barhalescu.

