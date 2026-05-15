„Este liniște în Deltă”. Ce spune șeful ANAT despre turismul afectat de războiul din Ucraina

Președintele ANAT, Cristian Barhalescu, a explicat că problemele sunt localizate punctual și nu afectează principalele trasee turistice din Deltă.

„Prin promovare, altfel nu pot fi ajutați, și prin asigurarea faptului că pe toată zona de canal Sulina, Sfântul Gheorghe nu avem probleme de securitate. Nici în zona Chilia, pe brațul românesc, nu s-au semnalat incidente. Este adevărat că în apropierea orașului Ismail, acolo fiind concentrate cele mai multe ținte pentru atacurile rusești, există un pericol, dar în rest celelalte zone sunt mai puțin expuse și am îndrumat pe cei care vor să călătorească în Deltă să aleagă zonele sigure de fiecare dată.”, a declarat Cristian Barhalescu.

Scăderea numărului de turiști este pusă, în principal, pe seama temerilor generate de conflict, nu pe incidente reale din zonele frecventate.

Percepția de risc, principalul obstacol

Potrivit șefului ANAT, soluția nu este una administrativă sau financiară, ci ține în primul rând de comunicare și de corectarea imaginii create în spațiul public.