Petrotrans, un eșec al statului român. O datorie de 300 de lei, contestată timp de 7 ani, a dus la pierderi de zeci de mii de euro

Fosta companie Petrotrans, a statului român se află în faliment de aproape 20 de ani. Lichidarea companiei a fost întârziată timp de 7 ani din cauza unei contestații depuse chiar de o instituție a statului român, care a dus la întârzieri procedurale, dar și pierderi de zeci de mii de euro. Vicepremierul Oana Gheorghiu a deschis situația în amănunt.
Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai
Oana Gheorghiu: Tarom pierde bani de 10 ani, compania a avut profit în 2024, dar nu provenea din activitatea operațională
22 de companii de stat au intrat în analiza pilot a Guvernului. Datorii bugetare de 4,2 miliarde lei și pierderi de peste 1,1 miliarde lei
DIICOT: Percheziții în București și patru județe într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism
Bărbat găsit carbonizat într-o casă cuprinsă de incendiu în Onești
Daiana Rob
16 apr. 2026, 14:07, Economic

Vicepremierul Oana Gheorghiu, a descris, joi, în conferința de presă la Guvern, situația companiilor de stat aflate într-o situația a 22 de companii pentru care se recomandă reorganizarea sau lichidarea. Acestea, care sunt incluse în portofoliul statului, se află în insolvență sau înregistrează pierderi.

Gheorghiu a vorbit și despre cazul particular al companiei Petrotrans, aflată în faliment încă din anul 2007.

„Când am primit propunerile de la Ministere pe companiile care urmau să intre în acest proiect, am auzit voci în spațiul public mirându-se că această companie a fost introdusă pe listă. Dar până la urmă am înțeles de ce a fost introdusă pe listă”, a declarat Gheorghiu. 

Petrotrans este o companie aflată în faliment din anul 2007. Vicepremierul afirmă că se împlinesc 19 ani de când această procedură este tergiversată, iar în tot acest timp statul a cheltuit bani, care nu s-au recuperat până în acest moment. 
Împlinește anul acesta 19 ani, de când o procedură este tergiversată. În tot acest timp s-au cheltuit bani. De la Petrotrans nu s-au recuperat până în acest moment bani pentru a acoperi creanțele pe care aceasta le avea către statul român.

Singurii care au încasat bani în acești ani sunt lichidatorii, contabilii și cei care au făcut arhivare. Și mai mult de atât, pentru că această companie nu este lichidată și nu a putut fi radiată de la Registrul Comerțului, încă din anul 2015 se plătesc peste 29.000 de euro anual, chirie, pentru niște conducte care există pe hârtie, pe subterenul unor oameni. Este o decizie a unei instanțe care trebuie executată și fiecare zi care trece înseamnă costuri pentru statul român”, a declarat vicepremierul. 

Vicepremierul a declarat că lichidarea companiei a fost prelungită timp de 7 ani, din cauza unei contestații depuse de o instituție a statului român.

Timp de șapte ani s-a prelungit lichidarea doar pe o contestație făcută de o instituție a statului român, care avea o creanță foarte mică. Motivul, noi nu am reușit să-l descoperim, probabil că există undeva. Dar este clar că atunci când o companie aflată în faliment sau în insolvență nu este abordată unitar la nivel coordonat al Guvernului, se întâmplă astfel de suprapuneri care nu fac decât să adâncească găurile negre pe care aceste companii le-au produs deja. Este o procedură de șaptesprezece ani care a generat foarte multe costuri”, a explicat Gheorghiu. 

Contestația depusă de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a contestat, timp de 7 ani lichidarea fostei companii Petrotrans pentru o creanță care se ridica la 341 de lei.

După intrarea companiei în faliment, disputa legată de administrarea bunurilor fostei companii Petrotrans s-a dat între Ministerul Energiei și Ministerul Economiei.

