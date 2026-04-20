Acțiunile din sectorul european al apărării scad, pe măsură ce investitorii reevaluează câștigătorii războiului

Indicele MSCI Europe Aerospace and Defence a scăzut cu 9,2% în luna martie, înregistrând cea mai mare scădere lunară din ultimii cinci ani, pe măsură ce tendința ascendentă de până atunci a început să se inverseze, potrivit Reuters.

Acțiunile din sectorul apărării înregistrează de obicei o creștere la izbucnirea unui război – cum a fost cazul după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 – sau atunci când Donald Trump exercita presiuni asupra aliaților NATO pentru a crește cheltuielile militare.

Însă acest lucru nu s-a întâmplat de la izbucnirea conflictului cu Iranul pe 28 februarie, în ciuda faptului că Trump a criticat în repetate rânduri NATO pentru că nu a sprijinit acțiunea militară a SUA.

„S-au înregistrat destul de multe reduceri de poziții, întrucât instituțiile financiare și investitorii de retail au căutat să-și reducă expunerea pe fondul incertitudinii crescute”, a declarat Martin Frandsen, manager de portofoliu la Principal Asset Management.

Acțiunile producătorului ceh de arme au scăzut cu aproape o treime de la începutul conflictului, în timp ce Rheinmetall și Renk din Germania au înregistrat o scădere de aproximativ 10%, iar Saab din Suedia a scăzut cu aproximativ 12%.

Lichidarea pozițiilor

Acțiunile din sectorul european al apărării s-au numărat printre cele mai performante de pe piață de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, înregistrând o creștere de peste 450%, comparativ cu un câștig de aproximativ 40% pentru indicele MSCI Europe.

Raliul a fost alimentat de angajamentele guvernelor europene de a stimula cheltuielile de apărare și de relaxarea regulilor fiscale de către Germania anul trecut pentru a-și accelera eforturile de reînarmare.

Însă volumul comenzilor a fost mai redus decât se așteptau unii investitori, contractele fiind amânate sau eșalonate din cauza presiunilor fiscale din țări precum Franța și Marea Britanie, potrivit analiștilor de la Morgan Stanley.

Rheinmetall, care produce tancuri, muniție și sisteme de apărare aeriană, a declarat că era „inevitabil” ca țările să cheltuiască mai mult pe apărarea aeriană pe măsură ce războiul din Iran continuă, dar acest lucru nu a reușit să oprească retragerea sectorului.

Deși investitorii rămân în general pozitivi, entuziasmul s-a răcit, iar pozițiile bullish supraaglomerate au fost reduse, potrivit unei note recente de la Citigroup. Poziționarea supraaglomerată poate amplifica mișcările de preț atunci când sentimentul se schimbă.

Evaluările, un factor important

„Începutul războiului din Iran, creșterea bruscă a prețurilor la energie și perturbările lanțului de aprovizionare care au urmat par să fi eliminat tot felul de tranzacții supraaglomerate. Așa cum aurul, argintul, cuprul și alte metale au înregistrat o scădere agresivă, la fel s-a întâmplat și cu acțiunile din sectorul apărării”, a declarat Louis-Vincent Gave, CEO la Gavekal Research.

Evaluările au fost, de asemenea, un factor important. La izbucnirea războiului, indicele european al sectorului aerospațial și al apărării se tranzacționa la aproximativ 29 de ori previziunile de profit, aproape de un record atins la sfârșitul anului trecut.

Conflictul din Iran a subliniat atât costul, cât și intensitatea războiului modern, statele din Golf lansând sute de interceptori antirachetă Patriot fabricați în SUA, cu un preț de aproximativ 4 milioane de dolari fiecare.

În același timp, războiul a readus în prim-plan soluțiile militare mai ieftine, care au câștigat importanță și în războiul din Ucraina, precum dronele de atac și interceptorii de drone, cum ar fi interceptorul proiectat de ucraineni de la compania japoneză Terra Drone.