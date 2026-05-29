Ce ajutoare de urgență primesc familiile din Galați afectate de explozia provocată de dronă

Familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost  afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, au transmis vineri oficialii Guvernului.
Mădălina Prundea
29 mai 2026, 19:06, Economic
Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de  prim-ministrul Ilie Bolojan.

Astfel, ajutoarele acordate după incidentul de la Galați vor fi de:

  • 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;
  • 25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

Cuantumul despăgubirilor se stabilește pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului.

De asemenea, prin Hotărârea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgență. Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din Fondul de  rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați pune la dispoziția Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale toate  informațiile necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgență, potrivit informării Executivului.

