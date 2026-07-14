Spania și Franța își dispută un loc în finala Cupei Mondiale 2026. Yamal: „Ne vedem campioni mondiali”

Întrebat la conferința de presă premergătoare partidei dacă se vede campion mondial, atacantul spaniol Lamine Yamal, autor al unui gol memorabil împotriva Franței la EURO 2024, nu a ezitat.

„Bineînțeles că ne vedem campioni mondiali. Este greu, ca orice titlu la echipa națională, dar credem în asta. S-a întâmplat în 2010, așa că de ce nu din nou?”, a afirmat internaționalul spaniol.

Yamal a insistat că nu resimte presiunea unei semifinale de Cupă Mondială și că nu își schimbă stilul de joc în funcție de importanța partidei.

„Joc așa cum știu să o fac. Nu voi juca nici mai bine, nici mai rău. Dau tot ce am, întotdeauna în slujba echipei. Când dai totul și știi ce se așteaptă de la tine, nu simți presiune”, a afirmat extrema spaniolă.

El a completat că, din perspectiva sa, „există lucruri mult mai complicate în viață decât un meci de fotbal. După meci, fiecare își va continua viața”.

„Dacă fotbalul servește la ceva, este să integreze”

Yamal a fost întrebat și despre controversa provocată de fostul premier spaniol Mariano Rajoy, după ce acesta a scris într-un articol publicat înaintea semifinalei că Franța este „o echipă de foarte înalt nivel, dar fără francezi”. O afirmație interpretată pe scară largă drept o contestare a identității naționale a jucătorilor francezi de origine africană sau din alte comunități și criticată de oficiali francezi și spanioli drept rasistă.

Jucătorul Spaniei a refuzat să alimenteze polemica și a mutat discuția spre rolul social al fotbalului.

„Vom juca unul dintre cele mai frumoase meciuri posibile la această Cupă Mondială și nu cred că este momentul să vorbim despre asta. Dar, dacă fotbalul servește la ceva, este să integreze oamenii în societate. Și nu există un exemplu mai bun decât Franța și noi. Suntem exemple de integrare, iar fotbalul înseamnă asta, nu să vorbim despre ce a spus o altă persoană”, a declarat Yamal, care este fiul unui tată marocan și al unei mame din Guineea Ecuatorială.

Didier Deschamps: „Va fi un spectacol”

De partea cealaltă, selecționerul Franței, Didier Deschamps, a anticipat un meci spectaculos, dar echilibrat, între două echipe care excelează atât ofensiv, cât și defensiv.

„Calitatea ofensivă a ambelor echipe ne face să credem că va fi un spectacol. Totuși, atât noi, cât și Spania, ne gândim și la organizarea defensivă”, a spus tehnicianul francez.

Deschamps continuă să considere Spania favorită la calificare, argumentând că ibericii au confirmat acest statut pe parcursul competiției și au primit un singur gol în cele șapte meciuri disputate până acum.

Selecționerul Franței a confirmat că mijlocașul Aurélien Tchouaméni este din nou disponibil după problemele medicale din ultimele două partide, iar căpitanul Kylian Mbappé este apt pentru semifinală.

În privința lui Lamine Yamal, Deschamps a recunoscut că atacantul spaniol reprezintă unul dintre principalele pericole ale adversarei.

„Este un jucător capabil să facă diferența, iar obiectivul oricărui adversar este să-i limiteze influența. Dar nici pentru el nu va fi ușor în duelurile unu la unu cu jucătorii noștri”, a declarat selecționerul Franței.

Franța și Spania s-au întâlnit și la EURO 2024, precum și în Liga Națiunilor, ambele confruntări fiind câștigate de iberici.

Câștigătoarea dintre Franța și Spania urmează să joace finala Cupei Mondiale 2026 contra învingătoarei dintre Argentina și Anglia, meci programat miercuri, de la ora 22:00.