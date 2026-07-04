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Franța, în sferturile Cupei Mondiale 2026. Mbappé a decis meciul cu Paraguay din penalty

Franța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Paraguay cu 1-0. Atacantul lui Real Madrid, Kylian Mbappé, a marcat unicul gol al meciului dintr-un penalty acordat după consultarea arbitrajului video.
Franța, în sferturile Cupei Mondiale 2026. Mbappé a decis meciul cu Paraguay din penalty
Maria Miron
05 iul. 2026, 02:39, Sport
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Meciul s-a disputat duminică, pe Philadelphia Stadium din Philadelphia, fiind arbitrat de uzbecul Ilgiz Tantașev. Echipa pregătită de Didier Deschamps a controlat jocul încă din primele minute, însă defensiva Paraguayului și portarul Orlando Gill, legitimat la San Lorenzo, au rezistat presiunii franceze pe parcursul primei reprize.

Penalty decisiv pentru Franța

Formația antrenată de Gustavo Alfaro a început mai curajos după pauză, iar Miguel Almirón, mijlocașul lui Atlanta United, a creat primul pericol la poarta Franței. Francezii au preluat însă rapid controlul jocului, iar Orlando Gill, portarul lui San Lorenzo, a intervenit excelent la șuturile lui Manu Koné, mijlocașul lui AS Roma, și Kylian Mbappé, atacantul lui Real Madrid.

Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 67, când arbitrul a revăzut la monitor un posibil fault asupra lui Désiré Doué, atacantul lui PSG. După consultarea arbitrajului video, acesta a acordat lovitură de la 11 metri pentru Franța.

Un minut mai târziu, Mbappé a executat fără emoții lovitura de la 11 metri, învingându-l pe Orlando Gill și stabilind scorul de 1-0.

Final cu emoții pentru francezi

Paraguay a încercat să revină în finalul partidei, însă cea mai bună ocazie i-a aparținut lui Mauricio, de la Palmeiras, al cărui șut din minutul 90 a fost respins de Mike Maignan, portarul lui AC Milan. De cealaltă parte, Gill a mai avut două intervenții excelente în prelungiri la execuțiile lui Mbappé, limitând proporțiile scorului.

Următoarea adversară: Maroc

În fața a 68.324 de spectatori, Franța a obținut o victorie meritată și avansează în sferturile de finală, unde o va întâlni pe Maroc, învingătoarea meciului cu Canada.

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