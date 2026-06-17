Droguri în instituțiile statului: premierul Franței cere miniștrilor să facă teste antidrog „neanunțate”. Și Cătălin Predoiu a admis problema

Teste antidrog chiar și în coridoarele puterii. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis o circulară miniștrilor și miniștrilor subordonați în noaptea de marți 16 spre miercuri 17 iunie.

Circulara vine ca un avertisment pentru miniștri că vor trebui acum să organizeze teste antidoping „neanunțate” și obligatorii pentru echipele lor, a aflat BFMTV, confirmând informațiile de la Politico .

„Consumul de stupefiante de către funcționarii publici, inclusiv ocazional în cadrul privat, constituie, dincolo de propria lor punere în pericol și de impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală susceptibilă de a fi exploatată de grupuri de presiune, rețele criminale sau manevre de interferență”, se arată în circulara consultată de BFMTV.

Mai multe cabinete ministeriale au confirmat pentru BFMTV că au primit circulara menționată miercuri dimineață.

Măsura se aplică numeroșilor angajați ai statului: membrilor cabinetelor ministeriale și celor care ocupă funcții numite de guvern. Scrisoarea prim-ministrului solicită miniștrilor să definească categoriile de locuri de muncă „susceptibile de a fi supuse verificărilor periodice”.

Șeful guvernului solicită „o vigilență reînnoită față de toți funcționarii publici desemnați în funcții în care consumul de droguri constituie un pericol deosebit de mare pentru ei înșiși și pentru ceilalți”.

Teste de „salivă” cu consecințe „disciplinare”

Aceste teste „de salivă” vor fi efectuate pentru a verifica dacă agenții statului în cauză nu sunt împiedicați în procesul lor decizional de consumul de substanțe ilicite.

„În cazul unor rezultate pozitive, veți evalua consecințele corespunzătoare, inclusiv măsuri disciplinare. Același lucru se va aplica și în cazul refuzului de a se supune acestor teste. De asemenea, vă veți asigura că trimiterea către unități sanitare este oferită sistematic angajaților în cauză”, se arată în circulara adresată miniștrilor.

Dincolo de stat, ideea de a aplica teste antidrog funcționarilor aleși a prins amploare în urma dezvăluirilor legate de deputatul LFI Andy Kerbrat , prins în flagrant cumpărând stupefiante în octombrie 2024 și acuzat că și-a folosit cheltuielile de mandat pentru a-și finanța achizițiile.