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Droguri în instituțiile statului: premierul Franței cere miniștrilor să facă teste antidrog „neanunțate”. Și Cătălin Predoiu a admis problema

Sébastien Lecornu le cere miniștrilor săi să efectueze teste antidrog „neanunțate și obligatorii” pentru angajații statului, transmite presa franceză. Recent, și ministrul de Interne al României, Cătălin Predoiu a avertizat că fenomenul consumului de droguri a pătruns în instituțiile statului.
Droguri în instituțiile statului: premierul Franței cere miniștrilor să facă teste antidrog „neanunțate”. Și Cătălin Predoiu a admis problema
Sébastien Lecornu, premierul Franței/sursa foto: X
Sorina Matei
17 iun. 2026, 13:44, Politic
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Teste antidrog chiar și în coridoarele puterii. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis o circulară miniștrilor și miniștrilor subordonați în noaptea de marți 16 spre miercuri 17 iunie.

Circulara vine ca un avertisment pentru miniștri că vor trebui acum să organizeze teste antidoping „neanunțate” și obligatorii pentru echipele lor, a aflat BFMTV, confirmând informațiile de la Politico .

„Consumul de stupefiante de către funcționarii publici, inclusiv ocazional în cadrul privat, constituie, dincolo de propria lor punere în pericol și de impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală susceptibilă de a fi exploatată de grupuri de presiune, rețele criminale sau manevre de interferență”, se arată în circulara consultată de BFMTV.

Mai multe cabinete ministeriale au confirmat pentru BFMTV că au primit circulara menționată miercuri dimineață.

Măsura se aplică numeroșilor angajați ai statului: membrilor cabinetelor ministeriale și celor care ocupă funcții numite de guvern. Scrisoarea prim-ministrului solicită miniștrilor să definească categoriile de locuri de muncă „susceptibile de a fi supuse verificărilor periodice”.

Șeful guvernului solicită „o vigilență reînnoită față de toți funcționarii publici desemnați în funcții în care consumul de droguri constituie un pericol deosebit de mare pentru ei înșiși și pentru ceilalți”.

Teste de „salivă” cu consecințe „disciplinare”

Aceste teste „de salivă” vor fi efectuate pentru a verifica dacă agenții statului în cauză nu sunt împiedicați în procesul lor decizional de consumul de substanțe ilicite.

„În cazul unor rezultate pozitive, veți evalua consecințele corespunzătoare, inclusiv măsuri disciplinare. Același lucru se va aplica și în cazul refuzului de a se supune acestor teste. De asemenea, vă veți asigura că trimiterea către unități sanitare este oferită sistematic angajaților în cauză”, se arată în circulara adresată miniștrilor.

Dincolo de stat, ideea de a aplica teste antidrog funcționarilor aleși a prins amploare în urma dezvăluirilor legate de deputatul LFI Andy Kerbrat , prins în flagrant cumpărând stupefiante în octombrie 2024 și acuzat că și-a folosit cheltuielile de mandat pentru a-și finanța achizițiile.

Confruntat cu reglări de conturi regulate în ultimii ani în orașul pe care l-a condus timp de aproape 12 ani, fostul primar al Grenoble, Éric Piolle, a cerut, de asemenea, testarea anonimă a oficialilor aleși și a miniștrilor în februarie 2025.

România: drogurile a pătruns în instituțiile statului

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avertizat recent că fenomenul consumului de droguri a pătruns în instituțiile statului. El a subliniat că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) tratează combaterea traficului și a consumului ca pe una dintre prioritățile majore, dar a recunoscut realitatea extinderii acestui flagel.

În cadrul unui eveniment privind dependențele la tineri, Predoiu a declarat că drogurile au ajuns și în interiorul instituțiilor statului, deși a asigurat că la conducerea Ministerului de Interne nu există consum. 

Declarațiile lui Cătălin Predoiu au generat dezbateri aprinse în spațiul public, având în vedere îngrijorarea medicilor și psihologilor cu privire la numărul tot mai mare de tineri afectați de adicții. 

 Ministerul Afacerilor Interne a stabilit combaterea traficului de droguri și a rețelelor de crimă organizată drept o prioritate structurală, continuând operațiunile de destructurare a acestora.

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