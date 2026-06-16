Lovitura Europei pentru SUA: Franța, Germania și Marea Britanie renunță la gigantul Palantir. Care sunt motivele

Agenția franceză de informații interne DGSI va înlocui instrumentele companiei americane de tehnologie Palantir î n favoarea unui rival francez, ChapsVision, a anunțat marți biroul prim-ministrului francez, deși procesul va dura probabil câțiva ani.

Într-o postare video pe X, prim-ministrul Sebastien Lecornu a declarat marți că ChapsVision a fost „reținută de DGSI … pentru a înlocui gigantul american Palantir”.

Fondată de miliardarul Peter Thiel cu sprijinul CIA, Palantir vinde instrumente de integrare a datelor bazate pe inteligență artificială de nivel militar către guverne și companii.

Fondată de miliardarul Peter Thiel cu sprijinul CIA, Palantir vinde instrumente de integrare a datelor bazate pe inteligență artificială de nivel militar către guverne și companii.

au devenit din ce în ce mai precaute în ceea ce privește dependența de platformele tehnologice americane și, în special, față de produsele Palantir Technologies.

Totuși, după ce Palantir a declarat că contractul său pe termen lung cu DGSI, care a fost reînnoit la sfârșitul anului 2025 pentru încă câțiva ani, „rămâne pe deplin în vigoare”, biroul lui Lecornu a clarificat că instrumentele Palantir vor continua să fie utilizate până când ChapsVision va putea fi integrat „pentru a evita un decalaj de capabilități”.

Totuși, după ce Palantir a declarat că contractul său pe termen lung cu DGSI, care a fost reînnoit la sfârșitul anului 2025 pentru încă câțiva ani, „rămâne pe deplin în vigoare”, biroul lui Lecornu a clarificat că instrumentele Palantir vor continua să fie utilizate până când ChapsVision va putea fi integrat „pentru a evita un decalaj de capabilități”.

„Trebuie să folosim propriile noastre modele de inteligență artificială; nu putem accepta noi dependențe strategice în sfera digitală”, a declarat Lecornu la X. „Nu ne putem baza pe instrumente dezvoltate de puteri străine. Franța trebuie să aibă propriile instrumente.”

Imprevizibilitatea președintelui american Donald Trump pe scena globală i-a determinat pe aliații europeni să se întrebe dacă sprijinul SUA în domenii precum securitatea și tehnologia poate fi considerat în continuare de la sine înțeles.

Armata Germaniei a declarat că nu va mai folosi Palantir, în timp ce Marea Britanie revizuiește contractul de date în valoare de 330 de milioane de lire sterline (440 de milioane de dolari) încheiat de Serviciul Național de Sănătate cu Palantir, în urma presiunilor politice și parlamentare.