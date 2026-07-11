Proiecții clandestine pentru un film interzis în India. Oamenii se adună ca să se uite, în ciuda cenzurii

„Satluj” spune povestea reală a unui activist pentru drepturile omului care a anchetat mii de dispariții și execuții extrajudiciare în timpul unei campanii de represiune a guvernului împotriva unei insurgențe separatiste din statul indian Punjab, în anii 1980 și la începutul anilor 1990.

La proiecția din satul Gurdaspur, adulții și bătrânii care au supraviețuit insurgenței stăteau alături de copii și nepoții lor, care s-au născut la mulți ani după încheierea sumbrului capitol. Când filmul a început, mulțimea a amuțit.

Intitulat inițial „Punjab 95”, filmul a fost blocat timp de trei ani, după ce comisia de cenzură din India a cerut ce peste 120 de scene să fie tăiate din film.

După ce nu a reușit să obțină o lansare în cinematografe, filmul a debutat săptămâna trecută pe platforma de streaming ZEE5, dar a fost retras din India două zile mai târziu. Retragerea a avut, însă, o consecință neintenționată, potrivit Associated Press.

În satele din Punjab, organizațiile sikhe, activiștii locali și locuitorii au început să organizeze proiecții comunitare folosind copii ale filmului care au circulat online. Aceste proiecții au transformat curțile templelor sikhe și sălile comunale în cinematografe improvizate, unde spectatorii urmăresc nu doar un film, ci o reconstituire a amintirilor legate de unul dintre cele mai sângeroase conflicte interne din India.

https://t.co/jnA2cKJvaZ This is the Complete Film Without any Cuts We could not get the Title of the Film The Title is Now ‘ SUTLUJ ’ SHAHEED JASWANT SINGH KHALRA JI Hameshan Amar Rehn Ge 🙏🏽🙏🏽 SACH EK NA EK EK DIN BAHAR AA HEE JANDA 🙏🏽🙏🏽@HoneyTrehan Bhaji 🙏🏽 pic.twitter.com/KS2B9cbQjY — DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) July 3, 2026

Insurgențele sângeroase și interzicerea filmului

Pelicula spune povestea activistului pentru drepturile omului, Jaswant Singh Khalra, a cărui anchetă privind presupusele execuții extrajudiciare a scos la iveală unul dintre cele mai întunecate episoade ale insurgenței din Punjab.

Conflictul s-a disputat între grupurile militante „sikhe”, care doreau un Khalistan independent, și forțele de securitate indiene. Mii de civili, militanți și polițiști au murit.

Pe durata insurgenței, organizațiile pentru drepturile omului au documentat acuzații privind dispariții forțate, ucideri în timpul detenției și incinerări secrete. Ancheta lui Khalra a susținut că mii de persoane care dispăruseră au fost incinerate în mod anonim de către poliție, fără ca familiile lor să fie informate și fără a se ține evidențe oficiale.

Khalra a fost răpit în 1995 și ulterior ucis. Mai mulți ofițeri de poliție au fost condamnați legat de asasinarea sa.

Deși insurgența a fost înăbușită, iar sprijinul pentru Khalistan a scăzut în Punjab, guvernul indian continuă să considere sentimentul separatist o amenințare la adresa securității naționale. Acesta nu a explicat public motivul pentru care filmul a fost retras, dar oficialii au declarat presei locale că au ordonat retragerea acestuia din motive de securitate.

Proiecții „ad-hoc”

În satele din Punjab, locuitorii fac rost de proiectoare, difuzoare și generatoare de curent. Templele sikh sau alte spații comune din sate devin, preț de o seară, cinematografe în aer liber. Voluntarii răspândesc vestea de la o casă la alta.

Inderjeet Singh Bains, care ajută la organizarea proiecțiilor din districtul Gurdaspur, spune că demersul își propune să creeze spații în care oamenii să poată vedea împreună filmul și să reflecteze asupra unei perioade din istoria Punjabului ce continuă să rezoneze și de-a lungul generațiilor.

„Când proiectăm filmul, îi vedem pe bătrânii și pe mamele noastre, mulți dintre ei având 60 sau 70 de ani, plângând pentru că și-au pierdut fiii. Poporul nostru a îndurat suferințe imense”, a spus Bains.

Gurmukh Singh, care a participat la una dintre proiecții, spune că filmul a dat glas unor povești pe care tinerii din Punjab le auziseră doar în fragmente. Pentru familiile din satul său, a spus el, insurgența nu era istorie, ci o experiență trăită, mulți dintre ei pierzându-și persoanele dragi în urma violențelor.

„După ce am văzut filmul, simțim durerea pe care au trebuit să o îndure generațiile anterioare”, a spus Singh.

India și libertatea artistică

Retragerea filmului „Satluj” a redeschis dezbaterea privind libertatea artistică în India, unde filmele se confruntă din ce în ce mai des cu încercări de cenzură sub guvernul naționalist hindus al prim-ministrului Narendra Modi. Criticii au afirmat că astfel de cazuri au devenit mai frecvente și acuză guvernul lui Modi că promovează filme care se aliniază la narațiunea sa naționalistă.

„Totul s-a întâmplat chiar sub ochii noștri, așa că ce ar mai fi de contestat? Adevărul iese la iveală, iar oamenilor ar trebui să li se permită să-l vadă”, a declarat Balwinder Singh, un lider religios sikh.

Guvernul afirmă că deciziile privind clasificarea filmelor se iau în mod independent, în conformitate cu legea.