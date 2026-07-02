Prognoză dură pentru România: singura economie pe minus din Europa Centrală și de Est

Economiștii explică evoluția prin măsurile de consolidare fiscală și incertitudinea politică, în timp ce restul regiunii își menține ritmul de creștere.

România, excepția regiunii

Potrivit prognozei de vară publicate de wiiw, economia României ar urma să se contracte cu aproximativ 0,1% în acest an.

Institutul arată că perspectivele modeste sunt determinate de măsurile stricte de reducere a deficitului bugetar, adoptate după acumularea unor dezechilibre fiscale importante. La acestea se adaugă incertitudinea politică, care continuă să afecteze climatul economic.

În schimb, celelalte state din Europa Centrală și de Est vor continua să înregistreze creștere economică.

Regiunea rezistă șocurilor externe

Economiștii apreciază că războiul dintre Iran și Israel a avut un impact limitat asupra economiilor din regiune, deși a determinat creșterea prețurilor la energie și a inflației.

Totuși, ei avertizează că această perspectivă depinde de evitarea unei noi escaladări a conflictului și de menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz.

Creșterea economică din regiune este susținută în principal de consumul populației, alimentat de majorările salariale din ultimii ani. Fondurile europene și investițiile în industria de apărare contribuie, de asemenea, la evoluția pozitivă.

În același timp, industria continuă să fie afectată de dificultățile economiei germane, de concurența Chinei și de reducerea investițiilor străine.

Polonia conduce, Ungaria revine pe creștere

Pentru statele estice ale Uniunii Europene, wiiw estimează o creștere economică medie de 2,2% în 2026 și de 2,4% în 2027. Acest ritm este de aproape trei ori mai ridicat decât cel prognozat pentru zona euro în acest an.

Polonia rămâne economia cu cea mai rapidă creștere din regiune, cu un avans estimat de 3,7% în 2026. Ungaria ar urma să își revină după perioada de stagnare economică, cu o creștere de 1,7% în acest an și 2,6% în 2027.

Slovacia este prognozată să avanseze cu doar 0,5% în 2026, înainte de o accelerare anul viitor.

Ucraina și Rusia, afectate diferit de război

Economia Ucrainei rămâne sub presiunea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și a creșterii costurilor la combustibili și îngrășăminte. Institutul estimează o creștere de doar 1% în acest an și de 2,5% în 2027.

În cazul Rusiei, wiiw prognozează un avans economic de numai 0,6% în 2026. Economiștii atribuie stagnarea dobânzilor ridicate, investițiilor în scădere și efectelor războiului asupra economiei.

De ce este importantă prognoza wiiw

Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaționale (The Vienna Institute for International Economic Studies – wiiw) este unul dintre cele mai importante centre europene de cercetare economică dedicate Europei Centrale, de Est și de Sud-Est.

Fondat în 1973, institutul realizează periodic prognoze macroeconomice pentru 23 de state din regiune. Analizele sale sunt utilizate de Comisia Europeană, instituții financiare internaționale, guverne și investitori pentru evaluarea perspectivelor economice și a riscurilor regionale.