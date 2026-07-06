Prima pagină » Știri externe » Elon Musk a fraudat investitorii Twitter. Judecătorul federal menține verdictul juriului

Elon Musk a fraudat investitorii Twitter. Judecătorul federal menține verdictul juriului

Un judecător federal din Statele Unite a respins luni cererea formulată de Elon Musk prin care acesta solicita anularea unui verdict recent al juriului ce a stabilit că miliardarul a indus în eroare investitorii Twitter în timpul procesului de achiziție a platformei de social media.
Elon Musk a fraudat investitorii Twitter. Judecătorul federal menține verdictul juriului
Elon Musk. Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 19:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Decizia reprezintă o nouă lovitură juridică pentru omul de afaceri, în contextul disputelor legate de una dintre cele mai mediatizate tranzacții din industria tehnologică.

Judecătorul districtual Charles Breyer, din cadrul Tribunalului Federal al SUA, a decis că verdictul juriului rămâne valabil, în ciuda faptului că a constatat că Musk nu este răspunzător pentru unul dintre mesajele publicate pe Twitter și contestate de apărare.

Instanța a concluzionat însă că, în ansamblu, comportamentul omului de afaceri a indus în eroare investitorii, afectând deciziile acestora pe piața de capital, scrie Reuters.

Decizia instanței federale din San Francisco

În hotărârea pronunțată la San Francisco, judecătorul a respins și solicitarea lui Elon Musk de a decertifica acțiunea colectivă intentată de investitori.

Aceștia au acuzat că declarațiile și acțiunile publice ale miliardarului, în perioada negocierilor pentru cumpărarea Twitter, au creat confuzie și au influențat artificial valoarea acțiunilor companiei.

Elon Musk pierde o nouă etapă în instanță

Pe lângă menținerea verdictului, instanța a admis cererea investitorilor privind acordarea de dobânzi prejudgmentale, o decizie care poate majora semnificativ suma finală ce ar putea fi plătită ca despăgubiri.

Această măsură are rolul de a compensa pierderile suferite de reclamanți pe durata procesului judiciar.

Avocații investitorilor au salutat hotărârea, afirmând că decizia confirmă responsabilitatea liderilor de piață față de investitori și necesitatea respectării regulilor de transparență. De cealaltă parte, reprezentanții lui Elon Musk nu au exclus posibilitatea formulării unui apel.

Cazul este atent urmărit de comunitatea financiară și de industria tehnologică, fiind considerat un precedent important în ceea ce privește comunicarea publică a directorilor de companii listate și impactul acesteia asupra piețelor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Afacerea vaccinurilor anti-COVID, filiera de aprobare a achizițiilor: cine propunea, cine decidea, cine executa
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Starmer, al doilea lider după Trump care intervine în favoarea jucătorilor la Cupa Mondială. A insistat ca meciul Anglia-Mexic să nu fie reprogramat
Gandul
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul public
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Unul dintre bărbații relocați din azilele lui Viorel Pașca a murit: „Sunt așteptate concluziile IML”
Libertatea
Cât costă 2 zile la mare pentru 3 adulți și un copil în 2026. Cheltuielile reale i-au surprins pe turiști
CSID
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da