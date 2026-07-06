Elon Musk a fraudat investitorii Twitter. Judecătorul federal menține verdictul juriului

Decizia reprezintă o nouă lovitură juridică pentru omul de afaceri, în contextul disputelor legate de una dintre cele mai mediatizate tranzacții din industria tehnologică.

Judecătorul districtual Charles Breyer, din cadrul Tribunalului Federal al SUA, a decis că verdictul juriului rămâne valabil, în ciuda faptului că a constatat că Musk nu este răspunzător pentru unul dintre mesajele publicate pe Twitter și contestate de apărare.

Instanța a concluzionat însă că, în ansamblu, comportamentul omului de afaceri a indus în eroare investitorii, afectând deciziile acestora pe piața de capital, scrie Reuters.

Decizia instanței federale din San Francisco

În hotărârea pronunțată la San Francisco, judecătorul a respins și solicitarea lui Elon Musk de a decertifica acțiunea colectivă intentată de investitori.

Aceștia au acuzat că declarațiile și acțiunile publice ale miliardarului, în perioada negocierilor pentru cumpărarea Twitter, au creat confuzie și au influențat artificial valoarea acțiunilor companiei.

Elon Musk pierde o nouă etapă în instanță

Pe lângă menținerea verdictului, instanța a admis cererea investitorilor privind acordarea de dobânzi prejudgmentale, o decizie care poate majora semnificativ suma finală ce ar putea fi plătită ca despăgubiri.

Această măsură are rolul de a compensa pierderile suferite de reclamanți pe durata procesului judiciar.

Avocații investitorilor au salutat hotărârea, afirmând că decizia confirmă responsabilitatea liderilor de piață față de investitori și necesitatea respectării regulilor de transparență. De cealaltă parte, reprezentanții lui Elon Musk nu au exclus posibilitatea formulării unui apel.

Cazul este atent urmărit de comunitatea financiară și de industria tehnologică, fiind considerat un precedent important în ceea ce privește comunicarea publică a directorilor de companii listate și impactul acesteia asupra piețelor.