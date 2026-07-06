Angajatul anului din Tokyo este un câine. Acesta s-a pensionat după o carieră într-o tutungerie

Angajatul anului este un câine din rasa Shiba Inu. Potrivit Nexta, câinele se numește Shiba și a lucrat ani de zile într-un mic magazin din Tokyo.

El făcea diferite lucruri: deschidea fereastra magazinului, scotea capul pe geam și îi întâmpina pe clienți. Îi accepta pe cei care doreau să-l mângâie și chiar îi servea cu produsele dorite.

Angajatul anului s-a pensionat

În timp, câinele a devenit emblema magazinului, atrăgând astfel clienți și crescând încasările magazinului. Se pare că numeroși clienți veneau să cumpere țigări de acolo doar de dragul animalului.

În final, magazinul s-a închis. Shiba a fost pensionat și acum trăiește liniștit lângă stăpânul său. Acesta se mândrește cu faptul că angajatul patruped a reușit să atragă mai multe recenzii pozitive decât un salariat biped.

Shiba Inu este o rasă considerată simbol național în Japonia. În trecut, ei erau crescuți drept câini de vânătoare fiind foarte inteligenți, independenți și rapizi. Câinii din rasa Shiba Inu devin membri loiali ai familiei printr-un dresaj corespunzător.