Răspunsul Rusiei la Starlink începe cu un eșec. Primul satelit s-a defectat, iar Ucraina susține că a lovit infrastructura sistemului

Compania aerospațială rusă Bureau 1440 a lansat în martie primul lot de 16 sateliți Rassvet pe orbită joasă a Pământului. Potrivit presei ruse, până în iunie cel puțin unul dintre aceștia a încetat să mai funcționeze. Chiar și în condițiile unei funcționări normale, dimensiunea proiectului rămâne redusă în comparație cu rețeaua Starlink, care operează peste 10.000 de sateliți la nivel global, notează Clash Report. Președintele rus Vladimir Putin a calificat prima etapă a programului drept „absolut insuficientă”, afirmând însă că dezvoltarea sistemului va necesita timp.

Ucraina susține că a lovit un centru spațial de comunicații

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, la 1 iulie, a atacat un centru de comunicații spațiale din regiunea Moscovei. Potrivit autorităților ucrainene, în urma loviturii au fost distruse antene și clădirea principală a instalației. Deocamdată, amploarea pagubelor nu a putut fi verificată din surse independente, iar autoritățile ruse nu au confirmat aceste informații.

Roscosmos încearcă să recupereze decalajul față de SUA

Responsabilitatea reformării industriei spațiale ruse îi revine lui Dmitri Bakanov, numit în 2025 la conducerea agenției spațiale Roscosmos. Acesta a preluat instituția într-un moment dificil, după ce sancțiunile occidentale și retragerea clienților internaționali au redus semnificativ veniturile comerciale ale programului spațial rus.

Potrivit estimărilor citate de presa internațională, Roscosmos ar fi acumulat pierderi de aproximativ 180 de miliarde de ruble, iar mai mulți analiști consideră că industria spațială rusă traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele decenii. Pentru a relansa programul, Bakanov încearcă să atragă companii private și startup-uri în proiectele dezvoltate până acum aproape exclusiv de stat.

Diferența față de SpaceX continuă să crească

În timp ce SpaceX își extinde constant constelația Starlink și investește în noi programe spațiale, Rusia întâmpină dificultăți atât în dezvoltarea noilor sateliți, cât și în modernizarea infrastructurii existente. Programul rachetei reutilizabile Amur-SPG, considerat răspunsul Moscovei la tehnologiile americane, a fost amânat. Primul zbor de test, planificat inițial pentru 2026, este estimat acum pentru 2031.

În paralel, și segmentul rusesc al Stației Spațiale Internaționale continuă să fie afectat de probleme tehnice, inclusiv scurgeri repetate de aer, care au determinat NASA să pregătească proceduri de evacuare de urgență pentru echipaj, potrivit informațiilor apărute în luna iunie.

Moscova investește masiv în noua constelație

În ciuda dificultăților, Kremlinul a aprobat un plan de investiții estimat la aproximativ 58 de miliarde de dolari pentru sectorul spațial în următorii zece ani. Obiectivul este dezvoltarea constelației Rassvet până la aproximativ 900 de sateliți în 2035, potrivit unei evaluări a Forțelor Spațiale ale SUA. Oficialii ucraineni consideră că o parte importantă a acestor sateliți ar putea avea utilizări militare, inclusiv pentru coordonarea dronelor și a altor sisteme fără pilot. Aceste evaluări reflectă însă estimările autorităților ucrainene și nu au fost confirmate independent.