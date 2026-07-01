Motivul pentru care peste un milion de sateliți vor avea un efect „devastator” pentru astronomie

Companiile intenționează să lanseze pe orbita Pământului 1,7 milioane de sateliți, ce pot avea „efecte devastatoare pentru astronomie”, potrivit Euronews.

O „amenințare existențială” pentru astronomie

Cercetările, publicate miercuri, mai arată că planurile de a împânzi Pământul cu sateliți uriași și extrem de strălucitori reprezintă o „amenințare existențială” pentru telescoapele care urmăresc universul.

Studiul a fost realizat de Observatorului European Austral (ESO), potrivit sursei citate.

Pentru a păstra capacitatea umanității de a explora în mod corespunzător cerul nopții, echipa de cercetători a solicitat o limită maximă de 100.000 de sateliți care orbitează Pământul.

Studiul este primul care calculează cât de mult ar influența constelațiile de sateliți mari și deosebit de luminoși observațiile astronomice, prin creșterea strălucirii cerului nopții.

Creștere bruscă a sateliților în ultimii ani

Numărul de sateliți care orbitează Pământul a ajuns acum la 14.000. A fost înregistrată o creștere bruscă în ultimii ani. Mulți dintre ei fac parte din constelația de internet Starlink a trilionarului Elon Musk, potrivit aceleiași surse.

Compania SpaceX a lui Musk a anunțat planuri de a lansa peste 1 milion de sateliți până în 2028. Aceștia vor servi drept centre de date care să alimenteze boom-ul inteligenței artificiale.

Alte proiecte similare ar adăuga sute de mii de sateliți în plus care se rotesc în jurul planetei noastre.

În total, peste 1,7 milioane de sateliți ar putea lumina în curând cerul nopții. Aceștia vor ascunde sau bloca vederea telescoapelor terestre.

De ce sunt sateliții periculoși pentru astronomie

„Când un satelit traversează imaginea pe care o observăm, acesta creează o dungă luminoasă pe imaginea noastră. Astfel, se elimină orice se află în spatele lui”, a declarat astronomul Olivier Hainaut, care a condus studiul.

„În ultimii ani, acest lucru se întâmplă, dar este încă gestionabil”, a mai declarat astronomul, adăugând că „dacă trecem de la 14.000 la 1,7 milioane, vom avea mari probleme”, potrivit sursei citate.

Un anumit tip de sateliți reprezintă un pericol și mai mare. Sateliții uriași ai unei companii americane folosesc oglinzi gigantice pentru a îndrepta lumina soarelui înapoi spre Pământ. Scopul lor este de a oferi lumină pe timpul nopții.

Chiar și atunci când oglinzile lor nu sunt îndreptate spre observator, lumina pe care o împrăștie va face ca fiecare dintre ele să fie la fel de strălucitoare ca Venus. Aceasta este cunoscută sub numele de „steaua dimineții”, a spus Hainaut.

Imaginile surprinse de cea mai mare cameră din lume vor fi inutilizabile

Cercetătorii au stabilit că aproape toate imaginile surprinse de cea mai mare cameră construită vreodată, parte a noului Observator Vera C. Rubin din Chile, vor deveni inutilizabile, mai specifică sursa.

Cerul „nu ar mai fi senin, semănând în schimb cu cerul văzut în suburbiile unui oraș”, a avertizat astronomul. Și în orașele cu poluare luminoasă, sateliții „ar fi singurele «stele» vizibile pe cerul nopții”.

Cerul nopții va fi de patru ori mai luminos

Toți cei 50.000 de sateliți oglindă ar face, de asemenea, cerul nopții de până la patru ori mai luminos, a adăugat acesta.

Hainaut a cerut limitarea numărului de sateliți pe orbită la 100.000 și ca aceștia să fie suficient de slabi pentru a fi invizibili cu ochiul liber.

Poluarea luminoasă nu e un pericol doar pentru astronomi

Poluarea luminoasă creată de constelațiile de sateliți foarte luminoși nu este doar o problemă pentru astronomi.

S-a constatat că pierderea cerului întunecat perturbă ceasurile biologice ale oamenilor și animalelor și interferează cu ecosistemele. Există, de asemenea, impactul energetic și de mediu al lansării a aproape 2 milioane de sateliți în spațiu.

Și există îngrijorări că cantități uriașe de resturi spațiale provenite de la sateliți s-ar putea ciocni din ce în ce mai mult unele de altele. Această reacție în lanț periculoasă este cunoscută sub numele de „sindromul Kessler”, conform sursei.