O greșeală frecventă pe care o faci atunci când porți lentile de contact ar putea duce la orbire

Persoanele ce poartă lentile de contact fac des o greșeală ce îi poate costa vederea, potrivit Mirror.

Nu purtați lentilele de contact când faceți duș

Deși lentilele de contact îți pot ușura viața, dușul în timp ce le purtați poate crește dramatic riscul de infecții oculare grave și de leziuni oculare.

În cele mai grave cazuri, poate provoca orbire. Somnul și înotul pot cauza, de asemenea, probleme. Oamenii sunt îndemnați să își scoată lentilele atunci când desfășoară aceste activități, potrivit sursei.

Experții avertizează că este „cu adevărat nerecomandabil” să purtați lentile de contact atunci când vine vorba de orice implică apă, în special dușul.

De ce nu e indicat să le purtați la duș

„Lentilele absorb apa foarte repede. Cu cât intră mai mult în contact cu lentilele, cu atât este mai mare riscul ca acestea să prindă microorganisme în ochi. Cel mai periculos dintre aceste microorganisme se numește Acanthamoeba. Poate duce la o infecție oculară rară, dar gravă, keratita cauzată de Acanthamoeba”, au declarat experții.

Această infecție „trebuie tratată imediat. Altfel, poate duce la inflamarea corneei sau. În cazuri grave, reprezintă un factor de risc pentru pierderea vederii”, au adăugat aceștia.

De asemenea, „o lentilă de contact umedă își va schimba forma, devenind inconfortabilă la purtat și provocând vedere încețoșată”.

Așadar, „este mai bine să evitați înotul în orice sursă de apă cu lentile de contact. Excepție este cazul în care acestea sunt asociate cu ochelari de protecție etanși pentru a evita scurgerile sau deteriorarea”, potrivit lor.

Alte probleme ce pot apărea

Dușul cu lentile de contact poate crește riscul apariției mai multor probleme oculare, inclusiv afecțiuni oculare, infecții oculare, ochi iritați, ulcere corneene și abraziuni sau zgârieturi pe cornee, conform aceleiași surse.