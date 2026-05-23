Ucraina confirmă atacul asupra terminalului petrolier Șesharis din sudul Rusiei

Statul Major al armatei ucrainene a confirmat sâmbătă după-amiază că forțele Kievului au lovit în cursul nopții terminalul petrolier Șesharis (Sheskharis) din portul rus Novorossiisk, una dintre infrastructurile-cheie pentru exporturile de petrol ale Rusiei.
Petre Apostol
23 mai 2026, 17:10
Potrivit armatei ucrainene, citată de AP, instalația vizată „asigură exportul de petrol și produse petroliere” și contribuie la susținerea nevoilor armatei ruse. Kievul a precizat că, în aceeași operațiune, a fost lovit și un petrolier din Marea Neagră aparținând așa-numitei „flote fantomă”, utilizată de Rusia pentru transportul de petrol.

Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat anterior că un atac cu drone a provocat un incendiu la terminalul din Novorossiisk, după ce fragmente provenite de la drone doborâte au căzut asupra instalației. Două persoane au fost rănite, potrivit oficialilor locali.

Presa rusă a relatat că ținta atacului a fost complexul petrolier Șesharis, operat de compania de stat Transneft și considerat punctul final al principalelor conducte petroliere din regiune.

Atacul face parte din campania tot mai intensă a Ucrainei împotriva infrastructurii energetice ruse. Kievul folosește drone și sisteme de atac dezvoltate intern pentru a afecta capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Terminalele petroliere și depozitele de combustibil din Rusia au devenit în ultimele luni ținte recurente ale acestor operațiuni.

