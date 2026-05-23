Ucraina confirmă atacul asupra terminalului petrolier Șesharis din sudul Rusiei

Potrivit armatei ucrainene, citată de AP, instalația vizată „asigură exportul de petrol și produse petroliere” și contribuie la susținerea nevoilor armatei ruse. Kievul a precizat că, în aceeași operațiune, a fost lovit și un petrolier din Marea Neagră aparținând așa-numitei „flote fantomă”, utilizată de Rusia pentru transportul de petrol.

Autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat anterior că un atac cu drone a provocat un incendiu la terminalul din Novorossiisk, după ce fragmente provenite de la drone doborâte au căzut asupra instalației. Două persoane au fost rănite, potrivit oficialilor locali.

Presa rusă a relatat că ținta atacului a fost complexul petrolier Șesharis, operat de compania de stat Transneft și considerat punctul final al principalelor conducte petroliere din regiune.

Atacul face parte din campania tot mai intensă a Ucrainei împotriva infrastructurii energetice ruse. Kievul folosește drone și sisteme de atac dezvoltate intern pentru a afecta capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Terminalele petroliere și depozitele de combustibil din Rusia au devenit în ultimele luni ținte recurente ale acestor operațiuni.