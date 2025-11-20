Europa sub atac: Italia avertizează asupra intensificării războiului hibrid rusesc. Ce propune ministrul apărării

Într-un document de 125 de pagini, publicat marți, oficialul italian critică „inerția” Uniunii Europene și a NATO, subliniind că statele din Europa occidentală rămân constant în urma acțiunilor Moscovei.

Atacuri tot mai frecvente

Crosetto afirmă că Rusia desfășoară un „conflict asimetric” menit să destabilizeze infrastructuri critice, instituții politice și structura economică a statelor membre. Printre atacurile identificate se numără operațiuni cibernetice, sabotaje, incendieri ale unor depozite din Polonia, drone necunoscute care survolează aeroporturi europene, manipulări politice și campanii de dezinformare, scrie Politico.

Un raport al think tank-ului Globsec indică peste 110 acte de sabotaj înregistrate în Europa în primele șapte luni ale anului, majoritatea având legături cu Rusia. Italia susține că obiectivul strategic al Moscovei este erodarea rezilienței politice interne a țărilor care sprijină Ucraina, până la obținerea unei „victorii prin epuizare”.

Reacția propusă de Italia pentru Europa

Ministrul italian consideră că actualele mecanisme de decizie ale UE și NATO sunt prea lente, fiind „încorsetate” de proceduri democratice și procese de consens care nu permit un răspuns rapid. Crosetto propune o strategie activă de contracarare, care să includă:

înființarea unui Centru European pentru Combaterea Războiului Hibrid;

crearea unei forțe cibernetice de 1.500 de specialiști;

instruirea de personal militar în domenii precum inteligența artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și combaterea dezinformării.

Oficialul avertizează că Europa se află deja „sub atac”, iar lipsa unei reacții ferme poate transforma aceste amenințări hibride în riscuri structurale, capabile să destabilizeze securitatea întregului continent.