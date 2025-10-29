Ungaria blochează verdictul UE privind „războiul hibrid” împotriva Belarusului

Blocul a insistat pentru emiterea unei declarații în numele tuturor celor 27 de țări membre în urma incursiunilor cu baloane, despre care Lituania a avertizat că reprezintă o tactică de „război hibrid”.

Conducerea autoritară a Belarusului este un aliat apropiat al Rusiei și a fost deja acuzată că folosește migrația neregulată ca armă pentru a semăna tulburări în UE, fiind supusă sancțiunilor și condamnării internaționale.

Cu toate acestea, potrivit unui diplomat și a doi oficiali care au dorit să rămână anonimi pentru a discuta cu POLITICO despre discuțiile cu ușile închise, Ungaria face presiuni asupra blocului să nu publice evaluarea sa potrivit căreia zborurile cu baloane reprezintă o încercare de destabilizare a țărilor UE.

Deși există speranța că Budapesta va renunța la această poziție, disputa a lăsat proiectul de declarație în așteptare de când a fost distribuit țărilor membre marți dimineață, când Lituania a declanșat pentru prima dată măsuri de apărare aeriană împotriva valului de incursiuni.

Folosite aparent pentru contrabanda cu țigări, baloanele au dimensiunea unei mașini mari și au stârnit temeri privind siguranța aviației, determinând agențiile de informații să se grăbească să determine motivele din spatele acestei creșteri bruște.

Noi sancțiuni împotriva Belarusului

Ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat pentru POLITICO într-un interviu acordat la începutul acestei săptămâni că incidentele evidențiază necesitatea ca UE să intensifice eforturile comune de pregătire și să introducă noi sancțiuni împotriva Belarusului.

Luni, prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė a confirmat că țara va închide pe termen nelimitat granița cu Belarusul din cauza incursiunilor. Liderul autoritar al Belarusului, Alexander Lukashenko, a negat acuzațiile și a calificat reacția drept „meschină”.

Viktor Orbán a încercat în repetate rânduri să blocheze pozițiile UE împotriva Rusiei, opunându-se noilor sancțiuni asupra exporturilor de energie ale țării și impunând un veto asupra cererii Ucrainei de a deveni membru al blocului.

În august, Ungaria a refuzat să semneze o declarație de condamnare a atacurilor rusești asupra Ucrainei – inclusiv unul care a avariat reprezentanța UE la Kiev – ceea ce a însemnat că mesajul a trebuit să fie emis în numele celorlalte 26 de țări membre.

Reprezentanțele permanente ale Ungariei și Lituaniei la UE nu au răspuns la solicitarea de comentarii.