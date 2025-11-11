Prima pagină » Știrile zilei » Explozie rară în capitala Pakistanului! Cel puțin 12 persoane au murit. VIDEO

Explozie rară în capitala Pakistanului! Cel puțin 12 persoane au murit. VIDEO

O explozie rară în capitala Pakistanului, Islamabad, marți, a provocat 12 morți și 20 de răniți, a declarat pentru reporteri Spitalul Institutului de Științe Medicale din Pakistan.
https://x.com/iihtishamm/status/1988176019774468102?s=20
Andreea Tobias
11 nov. 2025, 12:06, Știri externe

O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia din apropierea Curții Supreme a orașului, marți după-amiază, este investigată ca un atac sinucigaș.

Islamabad impune un nivel ridicat de securitate pentru a intra și ieși din oraș, cu zone de securitate specifice în întreaga capitală.

Explozia a avut loc în parcarea complexului judiciar aglomerat al orașului, într-un cartier plin de birouri guvernamentale de rang înalt.

Nu a fost revendicată încă responsabilitatea pentru atac, dar o declarație dată de o sursă din domeniul securității pentru CNN a afirmat că acesta a fost comis de militanți asociați cu talibanii afgani și India.

Atacul a avut loc la mai puțin de o zi după ce o academie militară a fost atacată de militanți în nord-vestul Pakistanului.

