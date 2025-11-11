Explozie rară în capitala Pakistanului! Cel puțin 12 persoane au murit. VIDEO

O sursă din domeniul securității din Pakistan a declarat pentru CNN că explozia din apropierea Curții Supreme a orașului, marți după-amiază, este investigată ca un atac sinucigaș.

Absolutely shocked by the blast at the District Judicial Complex in Islamabad, Pakistan. I’m currently at an important event and don’t have access to my phone. My heart goes out to those who have lost their loved ones. pic.twitter.com/TDRNi2OUjT — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 11, 2025

Islamabad impune un nivel ridicat de securitate pentru a intra și ieși din oraș, cu zone de securitate specifice în întreaga capitală.

Explozia a avut loc în parcarea complexului judiciar aglomerat al orașului, într-un cartier plin de birouri guvernamentale de rang înalt.

Nu a fost revendicată încă responsabilitatea pentru atac, dar o declarație dată de o sursă din domeniul securității pentru CNN a afirmat că acesta a fost comis de militanți asociați cu talibanii afgani și India.

Atacul a avut loc la mai puțin de o zi după ce o academie militară a fost atacată de militanți în nord-vestul Pakistanului.