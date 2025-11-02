Explozie într-un supermarket din Mexic. Cel puţin 23 de persoane au murit şi 11 au fost rănite

Cel puţin 23 de persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă, în urma unei explozii produse într-un magazin Waldo’s din centrul oraşului Hermosillo, statul Sonora, din nordul Mexicului, au anunţat oficialii locali.

Guvernatorul statului, Alfonso Durazo, a transmis într-un mesaj video că printre victime se numără şi copii şi a precizat că persoanele rănite primesc îngrijiri medicale la spitalele din Hermosillo.

„Am dispus o anchetă amplă şi transparentă pentru a stabili cauzele incidentului şi pentru a identifica persoanele responsabile”, a declarat Durazo.

Autorităţile de securitate publică din stat au exclus ipoteza unui atac sau a unui act violent îndreptat împotriva civililor, precizând că explozia nu pare să aibă legături cu criminalitatea organizată, potrivit ABC News.

Preşedintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis condoleanţe familiilor victimelor într-un mesaj publicat pe platforma X: „Îmi exprim solidaritatea faţă de familiile şi apropiaţii celor care şi-au pierdut viaţa.”

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită de anchetatori.