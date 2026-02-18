Buzău: Saivan, prăbușit peste animale din cauza nămeților. Mai multe animale au murit

„Astăzi, echipajele de intervenție au desfășurat o misiune de salvare animale în satul Frăsinet, comuna Calvini. Intervenția a avut loc după ce un saivan de animale s-a prăbușit sub greutatea zăpezii, animalele fiind surprinse sub dărâmături”, potrivit ISU Buzău.

În urma misiunii au fost salvate 160 oi și capre, 50 miei, 8 vaci, 2 porci, 6 cai.

Cu toate acestea, câteva dintre animale au murit. Potrivit pompierilor este vorba despre 9 oi, un miel, 5 capre, dar și o vacă.

Intervenția pompierilor a presupus efort fizic intens, echipajele acționând manual pentru îndepărtarea dărâmăturilor și salvarea animalelor.

Accesul în zonă a fost greu din cauza condițiilor de drum dificile, pe o distanță de 7 kilometri de pădure prin pădure și nămeți.

Potrivit pompierilor, inițial s-a acționat cu un ATV și un echipaj, iar ulterior a fost trimisă o autoșenilată UTV.