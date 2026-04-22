Lionel Messi l-a sunat pe Casemiro să se alăture echipei Inter Miami

Inter Miami pare o opțiune atractivă pentru mijlocașul brazilian. Potrivit jurnalistului spaniol Eduardo Inda, Lionel Messi l-a sunat pe Casemiro pentru a-l încuraja să se alăture lui Inter Miami.

„Leo Messi l-a sunat în acest weekend pe un fost jucător de la Real Madrid care mi-a lăsat amintiri minunate și pe care îl cheamă Casemiro”, a spus Inda în emisiunea „El Chiringuito de Jugones”, potrivit Gazeta Express.

De asemenea, el a dezvăluit câteva dintre ofertele pe care Casemiro le are în prezent.

„Există oferte de la LA Galaxy, din Arabia Saudită, iar acum principalul candidat este Inter Miami”, a adăugat el.

Casemiro a fost rivalul lui Messi mulți ani, când argentinianul juca pentru Barcelona, ​​iar brazilianul pentru Real Madrid, dar, conform relatărilor, au menținut o relație bună.

Între timp, Messi rămâne concentrat pe consolidarea echipei sale pentru a câștiga mai multe trofee, cu implicarea directorilor Jorge Mas și David Beckham în proiectul clubului.

În același timp, Messi are în minte și Campionatul Mondial din 2026, unde nu și-a confirmat încă participarea, dar se așteaptă ca aceasta să fie „ultimul său dans” în cadrul acestui turneu.