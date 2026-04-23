Golul marcat de un portar eclipsează reușitele colegilor lui Messi în campionatul nord-american de fotbal MLS

Portarul lui Toronto din MLS a urcat în careu la ultima fază a meciului și a reluat cu capul o centrare venită de la Alonso Coello, salvând un punct pentru echipa.

Rezultatul prelungește seria pozitivă a canadienilor la șapte meciuri fără înfrângere și îi menține în zona de play-off din Conferința de Est.

Suárez și De Paul, decisivi pentru Inter Miami

În ciuda momentului spectaculos al lui Gavran, alte execuții de excepție au animat etapa. Inter Miami s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Real Salt Lake, grație golurilor marcate într-un interval de doar un minut de Rodrigo De Paul și Luis Suárez.

De Paul a deschis scorul cu un șut spectaculos de la distanță. Suárez a închis tabela cu un voleu precis, după o combinație rapidă.

Uruguayanul ajunge astfel la 33 de goluri și 21 de pase decisive în cariera sa din MLS.

Chiar dacă nu a marcat, Messi a fost unul dintre cei mai periculoși jucători de la Miami, cu 10 șuturi la poartă.

Echipa lui Munteanu, remiză în deplasare

Într-un alt meci, FC Cincinnati a remizat 4-4 pe terenul lui New York City FC, după ce a revenit incredibil pe final.

Brazilianul Evander a marcat golul decisiv în prelungiri, devenind cel mai bun marcator brazilian din istoria MLS, cu 44 de goluri.

Tot la New York, New York Red Bulls a încheiat tot 4-4 duelul cu DC United, într-un meci în care israelianul Tai Baribo a reușit un hat-trick.

Jucătorul român de la DC United, Louis Munteanu, nu a evoluat, fiind accidentat.