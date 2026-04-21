Lionel Messi, desemnat MVP al etapei în MLS după „dubla” din victoria lui Inter Miami cu Colorado Rapids

Lionel Messi a deschis scorul sâmbătă din penalty și a înscris golul decisiv în minutul 79, cu un șut spectaculos la vinclu. Meciul a marcat debutul noului antrenor al lui Inter Miami, Guillermo Hoyos, instalat după plecarea lui Javier Mascherano.

Este a 14-a oară când Messi primește această distincție în MLS și a doua oară în actualul sezon. Recordul absolut este deținut de Landon Donovan, fost jucător al LA Galaxy, cu 19 astfel de premii.

Lionel Messi a ajuns la șapte goluri marcate în acest sezon și vizează al treilea trofeu consecutiv de MVP al ligii.

De la sosirea sa în MLS, în vara anului 2023, el a câștigat câte un trofeu pe sezon alături de Inter Miami: Leagues Cup în 2023, Supporters’ Shield în 2024 și MLS Cup în 2025.

În prezent, Inter Miami ocupă locul al doilea în Conferința de Est, cu 15 puncte, la patru puncte în urma liderului Nashville SC.

Startul de sezon al echipei lui Messi a fost oscilant, marcat și de eliminarea din optimile CONCACAF Champions Cup.