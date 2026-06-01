Donald Trump a dat instrucțiuni în februarie guvernului american să publice dosarele oficiale despre extratereștri. Pentagonul a lansat prima tranșă pe 8 mai. Sute de pagini de observații, peste 20 de clipuri video și documente FBI datând din anii 1940 au devenit publice, scrie Express.

A doua tranșă a apărut două săptămâni mai târziu. Aceasta a inclus șase PDF-uri, șapte înregistrări audio și 51 de fișiere video. Un ofițer de informații descria o întâlnire care l-a lăsat „practic fără cuvinte”.

Verdictul fără menajamente

Jiang Xueqin, supranumit „Profesorul Jiang”, nu a ezitat când a fost întrebat dacă extratereștrii există. El a spus direct că totul este „o prostie totală”. Nu există extratereștri și nici tehnologie extraterestră, potrivit futuristului. A catalogat întreaga dezbatere drept o distragere a atenției.

Profesorul Jiang a explicat și mecanismul social din spatele fenomenului. Unii oameni cred în extratereștri. Alții se tem de inteligența artificială. Alții văd amenințări de natură spirituală. Fiecare se retrage în propria bulă.

Avertismentul mai profund

Futuristul a mers mai departe decât subiectul OZN-urilor. El a avertizat că atrocitățile viitoare vor copleși oamenii. Mulți vor prefera să închidă ochii și să trăiască în lumea lor obișnuită. A comparat această dinamică cu decăderea imperiilor din istorie, epuizate de război civil.

Jiang Xueqin este cunoscut pentru predicții care s-au adeverit. Avertismentul său privind conflictul dintre SUA și Iran a precedat actualele tensiuni.

Declarația despre OZN-uri vine într-un moment în care subiectul domină dezbaterea publică internațională.