Explozii puternice în SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat

NASA a confirmat că bolidul a survolat regiunea New England puțin după ora 14:00 EDT, arată SkyNews.
Agenția spațială a transmis că energia eliberată la fragmentare a fost estimată a fi echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT.
„Se pare că s-a fragmentat la o altitudine de 40 de mile deasupra extremității nord-estice a statului Massachusetts/sud-estul statului New Hampshire”, a explicat NASA.
American Meteor Society (AMS) a declarat că exploziile au fost cauzate de un meteorit cu o lățime de aproximativaproape 1 metru.
Bila de foc nu are legătură cu nicio ploaie de meteoriți activă în prezent. Este un obiect natural, nu o reintrare a deșeurilor spațiale sau a unui satelit, a precizat NASA.
Rapoartele privind o explozie primite de la oameni din toată regiunea New England sâmbătă după-amiază au determinat poliția și agențiile să se grăbească să înțeleagă ce a provocat dubla explozie.
Oameni din câteva state au postat pe rețelele de socializare că au simțit clădirile în care se aflau tremurând.
Mai multe videoclipuri postate pe X au surprins ceea ce părea a fi două bubuituri rapide, fără foc sau fum vizibil.
Robert Lunsford, monitor al programului AMS, a declarat că grupul a primit zeci de rapoarte de la Delaware până la Montreal. Oamenii au auzit fie dubla bubuitură, simțind pământul tremurând, fie fiind martori la mingea de foc – care, potrivit lui, arăta ca o stea căzătoare pe cerul de zi.
A meteor traveling at tens of thousands of miles an hour triggered a loud boom and ground shaking that were felt across Massachusetts on Saturday afternoon. pic.twitter.com/FjOPqryGsP
„A fost cu siguranță mai mare decât o minge de foc obișnuită, având o lățime de aproximativ un metru”, a spus el.
Dar Lunsford a spus că este puțin probabil ca meteoritul să fi lovit solul.
Mai multe persoane au depus rapoarte la Serviciul Geologic al Statelor Unite, înregistrând tremurul pe care l-au simțit la Centrul Național de Informații despre Cutremure, a spus purtătorul de cuvânt al agenției, Steve Sobie.