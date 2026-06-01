Prima pagină » Știri externe » Explozii puternice în SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat

Explozii puternice în SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat

Un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h a provocat o dublă explozie care a zguduit clădirile din Massachusetts și Rhode Island, în SUA.
Explozii puternice în SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 07:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

NASA a confirmat că bolidul a survolat regiunea New England puțin după ora 14:00 EDT, arată SkyNews.

Agenția spațială a transmis că energia eliberată la fragmentare a fost estimată a fi echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT.

„Se pare că s-a fragmentat la o altitudine de 40 de mile deasupra extremității nord-estice a statului Massachusetts/sud-estul statului New Hampshire”, a explicat NASA.

American Meteor Society (AMS) a declarat că exploziile au fost cauzate de un meteorit cu o lățime de aproximativaproape 1 metru.

Bila de foc nu are legătură cu nicio ploaie de meteoriți activă în prezent. Este un obiect natural, nu o reintrare a deșeurilor spațiale sau a unui satelit, a precizat NASA.

Rapoartele privind o explozie primite de la oameni din toată regiunea New England sâmbătă după-amiază au determinat poliția și agențiile să se grăbească să înțeleagă ce a provocat dubla explozie.

Val de postări pe rețelele sociale

Oameni din câteva state au postat pe rețelele de socializare că au simțit clădirile în care se aflau tremurând.

Mai multe videoclipuri postate pe X au surprins ceea ce părea a fi două bubuituri rapide, fără foc sau fum vizibil.

Robert Lunsford, monitor al programului AMS, a declarat că grupul a primit zeci de rapoarte de la Delaware până la Montreal. Oamenii au auzit fie dubla bubuitură, simțind pământul tremurând, fie fiind martori la mingea de foc – care, potrivit lui, arăta ca o stea căzătoare pe cerul de zi.

 

Mai mare decât „o minge de foc obișnuită”

„A fost cu siguranță mai mare decât o minge de foc obișnuită, având o lățime de aproximativ un metru”, a spus el.

Dar Lunsford a spus că este puțin probabil ca meteoritul să fi lovit solul.

Mai multe persoane au depus rapoarte la Serviciul Geologic al Statelor Unite, înregistrând tremurul pe care l-au simțit la Centrul Național de Informații despre Cutremure, a spus purtătorul de cuvânt al agenției, Steve Sobie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Copil torturat de asistentul maternal, angajat DGASPC Ilfov, despăgubit după 10 ani. Suma de 240.000 de euro a fost plătită abia după sechestrul pus pe bunurile instituției
Libertatea
Afecțiunea care afectează sute de mii de oameni și poate duce la amputare dacă este ignorată. Semnele la care medicii spun să fii atent
CSID
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia