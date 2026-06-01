Explozii puternice în SUA după ce un meteorit care se deplasa cu 120.000 km/h s-a fragmentat

NASA a confirmat că bolidul a survolat regiunea New England puțin după ora 14:00 EDT, arată SkyNews.

Agenția spațială a transmis că energia eliberată la fragmentare a fost estimată a fi echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT.

„Se pare că s-a fragmentat la o altitudine de 40 de mile deasupra extremității nord-estice a statului Massachusetts/sud-estul statului New Hampshire”, a explicat NASA.

American Meteor Society (AMS) a declarat că exploziile au fost cauzate de un meteorit cu o lățime de aproximativaproape 1 metru.

Bila de foc nu are legătură cu nicio ploaie de meteoriți activă în prezent. Este un obiect natural, nu o reintrare a deșeurilor spațiale sau a unui satelit, a precizat NASA.

Rapoartele privind o explozie primite de la oameni din toată regiunea New England sâmbătă după-amiază au determinat poliția și agențiile să se grăbească să înțeleagă ce a provocat dubla explozie.

Val de postări pe rețelele sociale

Oameni din câteva state au postat pe rețelele de socializare că au simțit clădirile în care se aflau tremurând.

Mai multe videoclipuri postate pe X au surprins ceea ce părea a fi două bubuituri rapide, fără foc sau fum vizibil.

Robert Lunsford, monitor al programului AMS, a declarat că grupul a primit zeci de rapoarte de la Delaware până la Montreal. Oamenii au auzit fie dubla bubuitură, simțind pământul tremurând, fie fiind martori la mingea de foc – care, potrivit lui, arăta ca o stea căzătoare pe cerul de zi.

A meteor traveling at tens of thousands of miles an hour triggered a loud boom and ground shaking that were felt across Massachusetts on Saturday afternoon. pic.twitter.com/FjOPqryGsP — 𓂀 𝕋𝔼𝔸ℍ 𓂀 (@TeahCartel) May 31, 2026

Mai mare decât „o minge de foc obișnuită”

„A fost cu siguranță mai mare decât o minge de foc obișnuită, având o lățime de aproximativ un metru”, a spus el.

Dar Lunsford a spus că este puțin probabil ca meteoritul să fi lovit solul.

Mai multe persoane au depus rapoarte la Serviciul Geologic al Statelor Unite, înregistrând tremurul pe care l-au simțit la Centrul Național de Informații despre Cutremure, a spus purtătorul de cuvânt al agenției, Steve Sobie.