Un document al Băncii Mondiale arată că 27 de țări încearcă să-și asigure accesul la fonduri de criză

Documentul Băncii Mondiale nu a menționat numele țărilor sau suma totală a fondurilor care ar putea fi solicitate. Banca Mondială a refuzat să comenteze.

Documentul a arătat că trei țări au aprobat noi instrumente de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, în timp ce celelalte încă finalizau procesul.

Războiul și perturbarea piețelor energetice globale care a rezultat din acesta au afectat lanțurile de aprovizionare globale și au împiedicat livrările vitale de îngrășăminte să ajungă în țările în curs de dezvoltare.

Oficialii din Kenya și Irak au confirmat că solicită sprijin financiar rapid din partea Băncii Mondiale pentru a face față consecințelor războiului, cum ar fi creșterea prețurilor la combustibil care afectează națiunea africană și scăderea masivă a veniturilor din petrol pentru Irak.

Cele 27 de țări se numără printre cele 101 care au avut acces la o formă de instrument de finanțare prestabilit pe care l-ar putea utiliza în caz de criză, inclusiv 54 care au aderat la Opțiunea de răspuns rapid, care permite țărilor să utilizeze până la 10% din finanțarea lor neplătită.

Ce sume pot accesa țările

Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a declarat în aprilie că setul de instrumente de criză al băncii va permite țărilor să utilizeze finanțarea contingentă prestabilită, soldurile proiectelor existente și instrumentele cu plată rapidă pentru a accesa o sumă estimată între 20 și 25 de miliarde de dolari.

El a spus că banca ar putea, de asemenea, să-și reorienteze o parte din portofoliu pentru a aduce totalul la 60 de miliarde de dolari în șase luni, fiind posibile modificări suplimentare pe termen lung pentru a aduce totalul la aproximativ 100 de miliarde de dolari.

La acea vreme, șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că se așteaptă ca până la o duzină de țări să solicite între 20 și 50 de miliarde de dolari în asistență pe termen scurt de la creditorul global.

Însă, potrivit a trei surse familiarizate cu problema, au fost înregistrate puține cereri.