Dragoș Pîslaru: „România încă este eligibilă pentru fondurile europene, dar depinde de rezolvarea reformelor”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, are un optimism prudent când vorbește depsre accesarea fondurilor europene. Invitat la B1 TV, el a declarat că are șanse mari să-și acceseze sumele rămase, cu condiția de a-și respecta angajamentele de reformă.

Pîslaru a precizat că România mai are la dispoziție aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene, suma variind în funcție de modul de calcul și de prefinanțările deja acordate.

România ar putea accesa 11-12 miliarde de euro, din care scădem prefinanțările

Potrivit acestuia, cifra reală la care ar putea avea acces România ar porni de la un total de 11–12 miliarde de euro, din care se scad avansurile primite.

Ministrul a insistat însă că accesarea integrală a acestor fonduri depinde în mod esențial de implementarea reformelor asumate, responsabilitate care nu aparține exclusiv Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ci întregului guvern.

Perspicacitate în relația cu Comisia

„Eu am un plan în care am încredere că, dacă există această minimă responsabilitate să rezolvăm reformele, pe partea de investiții avem niște ași în mânecă.

Și un pic de profesionalism și perspicacitate în relația Comisia ne permite să primim toți banii pe grant”, a spus Pîslaru, „Deci să mai facem încă o ultimă magie, să nu pierdem niciun euro din cei negru”.

În relația cu Comisia Europeană, Pîslaru a declarat că a oferit asigurări privind continuitatea reformelor, în ciuda instabilității politice.

Ministrul a invocat inclusiv posibilitatea unui „moratoriu” pentru reforme, aflat în discuție la nivelul Executivului, și a insistat că proiectele de investiții majore — precum spitale sau autostrăzi — trebuie să continue, indiferent de crizele politice interne.

„Am dat asigurări că există potențial de reforme”

„Am dat asigurări Comisiei Europene că, în ciuda acestor turbulențe, există acest potențial de a avea pentru reforme un moratoriu. Am spus că prim-ministru lucrează la asta, președintele pare că lucrează la asta.

Totodată, ministrul a recunoscut existența unor disfuncționalități în comunicarea și coordonarea cu partenerii europeni, făcând referire, într-o notă autoironică, la „creativitatea” României în relația cu instituțiile UE și la capacitatea de a gestiona în paralel crize interne și obligații externe.

„PSD a ieșit de la guvernare pentru a demonstra forță”

Pe plan politic, Pîslaru a indicat tensiuni în interiorul coaliției de guvernare și a menționat că o parte semnificativă a portofoliilor, inclusiv cel al legii salarizării, era gestionată de PSD.

În opinia sa, ieșirea social-democraților de la guvernare a fost rezultatul unui proces politic scăpat de sub control, pornit din dorința de a demonstra forță politică.

România este încă eligibilă pentru fondurile europene

În ceea ce privește rolul președintelui, ministrul a afirmat că intervenția acestuia a venit abia după declanșarea crizei politice, dar a evitat să formuleze critici directe, limitându-se la evaluarea situației din perspectiva mandatului său guvernamental.

În ansamblu, ideea lui Dragoș Pîslaru este că România încă se califică pentru fondurile europene, are șansa să le acceseze, însă asta ține mult de voința politică și de capacitatea autorităților de a implementa reformele promise.