„Fără suspendări. Fără corecții”. Bruxelles-ul a dat undă verde. România primește încă 2,62 miliarde de euro

„Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil Cererea de Plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro! Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv. Fără suspendări. Fără corecții. Fără bani blocați. Banii vor intra acum în contul României”, notează pe Facebook ministrul interimar.

Rată de absorbție de peste 60%

Dragoș Pîslaru a evidențiat succesul guvernului condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, în urmă cu doar câteva luni, existau temeri în spațiul public legate de potențiale întârzieri și riscuri de pierdere a banilor europeni. Odată cu aprobarea acestei tranșe, România depășește pragul de 60% în ceea ce privește rata de absorbție din PNRR, cumulând aproape 13 miliarde de euro.

„Este prima cerere de plată PNRR lucrată exclusiv de Guvernul condus de Ilie Bolojan și ea aduce o veste excelentă pentru țara noastră.

În urmă cu doar câteva luni, mulți vorbeau despre întârzieri, riscuri și bani care ar putea fi pierduți. Astăzi, România depășește pragul de 60% absorbție din PNRR și se apropie de 13 miliarde de euro atrase pentru investiții și reforme”, susține ministrul.

Negocieri pentru revizuirea Planului

Oficialul a punctat că Ministerul se afla în contact cu Comisia pentru revizuirea ultimei modificări a Planului Național de Redresare și Reziliență, având în vedere termenul limită de 31 august 2026.

„Termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor este 31 august 2026. De aceea, în ultimele săptămâni am lucrat intens la Bruxelles împreună cu reprezentanții Comisiei Europene pentru finalizarea ultimei revizuiri a PNRR. Nu discutăm despre reducerea ambiției Planului. Discutăm despre realism, responsabilitate și capacitatea de a finaliza proiectele care pot fi livrate până la termenul-limită”, punctează Pîslaru.

„Mai avem mult de lucru, dar pentru prima dată după mult timp, avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul”, conchide ministrul.