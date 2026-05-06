Dragoș Pîslaru nu exclude intrarea în PNL și anunță posibilitatea unei alianțe pentru 2028

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu exclude o eventuală intrare în Național Liberal, vorbind și despre posibilitatea formării unui pol reformist în vederea alegerilor parlamentare din 2028.
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
06 mai 2026, 09:48, Politic

Viitorul în PNL și formarea unei alianțe

„Am fost întrebat de mai multe posibilități, inclusiv de această posibilitate, și da, este posibil. Cred că este un lucru foarte clar. Decizia ține foarte mult de o invitație pe care ar trebui să o primesc. Deci nu este ca și cum am fost deja invitat în Partidul Național Liberal”, spune Pîslaru miercuri la Digi24. 

Ministrul a vorbit și despre existența unor scenarii politice deschise, inclusiv formarea unei alianțe mai ample pentru viitoarele alegeri parlamentare. 

„Vom vedea cum stau lucrurile. Există și posibilitatea creării unei, să spunem, alianțe mai largi, care să vizeze anul 2028. Ați auzit și de acest scenariu. Nu este un scenariu care să fie fost discutat ieri seară, dar este un scenariu pe care îl putem avea în orizont. Opțiunile sunt deschise.În acest moment, ce mă interesează pe mine este să fac treaba în continuare ca ministru interimar, să livrez lucrurile pe care le am în mandat și, evident, să îl susțin pe prim-ministru interimar”, spune Dragoș Pîslaru. 

Particparea la ședința PNL

Declarațiile ministrului Pîslaru vin după ce acesta a participat la ședința Biroului Politic Național de marți seară. Acesta a descris ședința și dezbaterea care a avut loc drept una „sănătoasă” și „onestă”. 

„Dezbaterea de ieri seară poate a început stângace cu cu luări de poziții care păreau controversate, dar a fost foarte sănătoasă. Eu recunosc că am fost foarte plăcut surprins de patru ore jumate de dezbatere într-un partid pe care, și mărturisesc, sper să nu se supere pe mine nimeni, îl consideram destul de osificat.  A fost o dezbatere cinstită, onestă, fără insulte, fără invective. Patru ore jumate, cu răbdare, să-i asculți pe toți. Și în această dezbatere de patru ore jumate au fost opinii serioase contradictorii”, spune Pîslaru. 

Ceva sigur e că după discuția de ieri de la PNL, PNL-ul este mai unit ca oricând, are un lider puternic care este mult ca scor politic peste partid. Acest lider are un curent popular care e din ce în ce mai vizibil”, mai spune ministrul Pîslaru 

În urma ședinței de marți seara a Partidului Național Liberal s-a decis că formațiunea nu va mai negocia și guverna cu PSD, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată cu 281 pentru

