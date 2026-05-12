Prima pagină » Politic » Raluca Turcan îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să demisioneze din fruntea Camerei Deputaților: „Recomand mai multă concentrare și mai puțin teatru și declarații politice”

Raluca Turcan îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să demisioneze din fruntea Camerei Deputaților: „Recomand mai multă concentrare și mai puțin teatru și declarații politice”

Deputata PNL, Raluca Turcan, a spus că Sorin Grindeanu ar trebui să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților dacă îi cere lui Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului.
Raluca Turcan îl îndeamnă pe Sorin Grindeanu să demisioneze din fruntea Camerei Deputaților: „Recomand mai multă concentrare și mai puțin teatru și declarații politice”
Sursă foto: Ovidiu Matiu / Mediafax Foto
Nițu Maria
12 mai 2026, 12:30, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Deputata PNL, Raluca Turcan, a lansat marți un atac la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea Guvernului pe motiv că ar fi pierdut majoritatea parlamentară.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Raluca Turcan a susținut că Sorin Grindeanu se află în aceeași situație și că, dacă aplică aceleași criterii, ar trebui să renunțe și el la funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea guvernului pentru că a pierdut majoritatea parlamentară. Dar oare Sorin Grindeanu nu se află în exact aceeași situație?”, a transmis deputata liberală.

Ea a precizat că Sorin Grindeanu a fost ales în funcție cu sprijinul unei majorități parlamentare formate din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților, aceeași majoritate care a susținut și Guvernul Bolojan.

„A fost ales președinte al Camerei Deputaților cu voturile PSD, PNL, USR, UDMR și ale minorităților, aceeași majoritate care a votat #GuvernulBolojan, pe care singur nu și-ar fi putut-o asigura. Dacă îi punem aceeași oglindă președintelui PSD, atunci ar fi trebuit deja să demisioneze din funcție, pentru că e clar că majoritatea care a pus guvernul și celelalte funcții din stat nu mai este de actualitate”, a scris aceasta.

Raluca Turcan a afirmat că liderul PSD ar trebui să facă primul pas dacă dorește să fie credibil atunci când vorbește despre pierderea majorității parlamentare.

„Deci, Sorin Grindeanu, ar trebui să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților, pentru a fi credibil în orice alte solicitări în care evocă pierderea majorității în #Parlament”, a declarat deputata PNL.

Totodată, aceasta a criticat modul în care PSD gestionează actuala situație politică.

„Recomand mai multă concentrare și mai puțin teatru și declarații politice”, a transmis Raluca Turcan.

„PSD trebuie să se concentreze să construiască o majoritate stabilă, să propună un premier credibil, care în mod normal e președintele partidului, și să pună pe masă un program de guvernare care să redea oamenilor încrederea că cineva conduce responsabil această țară”, a mai spus ea.

„Riscul de retrogradare a ratingului de țară nu e o glumă, iar asta înseamnă împrumuturi mai scumpe și mai puțini bani pentru pensii, salarii și investiții. Românii nu urmăresc cine câștigă bătălia declarațiilor, ci vor să știe că cineva se gândește la facturile lor, la pensiile lor, la viitorul copiilor lor”, a transmis deputata PNL.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Nicușor Dan, suveranist de Ziua Europei? Cristoiu: Nici nu știe ce a zis/Dacă reprezinți interesul României, spui bă ucraineni, nu mai avem bani
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Libertatea
O durere puternică de ochi, pe care a crezut că o poate calma cu medicamente, i-a schimbat viața total acestei tinere! Ce au descoperit medicii la un consult amănunțit
CSID
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor