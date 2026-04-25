Fără selfie-uri, fără telefoane: de ce destinațiile pentru viață sălbatică încep să spună „nu” turiștilor

Te afli într-un jeep, traversând o pădure luminată de soare, când, chiar în fața ta, apare un tigru impunător. Primul instinct este să scoți telefonul și să faci un selfie cu animalul în fundal. Reușești să surprinzi momentul, chiar înainte ca prădătorul să dispară în vegetație, scrie BBC.

O astfel de imagine este visul multor turiști. Însă, datorită unei decizii a Curții Supreme din India, astfel de scene ar putea deveni rare. O hotărâre adoptată în noiembrie 2025 interzice telefoanele mobile în zonele turistice centrale ale unor rezervații de tigri, considerând că dispozitivele și comportamentul turiștilor pot fi periculoase atât pentru oameni, cât și pentru animale.

În februarie, un videoclip devenit viral a arătat cât de gravă a devenit situația. În Parcul Național Ranthambore, un tigru sălbatic a fost înconjurat de mai multe vehicule de safari și a fost nevoit să se strecoare printre ele pentru a scăpa, în timp ce turiștii făceau fotografii și strigau. Animalul părea stresat și blocat. Astfel de situații, numite „blocaje de safari”, devin tot mai frecvente.

Decizia vine pe fondul unei tendințe tot mai evidente: turiștii nu mai vor doar să vadă animalele, ci și să se fotografieze alături de ele.

„Oamenii au devenit neglijenți în încercarea de a face fotografii cu animalele și au existat cazuri în care telefoanele au căzut, iar ghizii au fost nevoiți să coboare din jeep pentru a le recupera. A existat și un incident în care un copil a căzut din vehicul pentru că mama făcea un selfie. Ghidul a sărit imediat să-l salveze, în timp ce tigrul era la câțiva metri”, a explicat jurnalista Charukesi Ramadurai.

Zone fără etichetare

India găzduiește peste 3.600 de tigri bengalezi sălbatici, aproximativ 75% din populația mondială. Majoritatea trăiesc în cele 58 de rezervații oficiale, precum Parcul Național Ranthambore sau Parcul Național Jim Corbett. Deși specia este încă pe cale de dispariție, eforturile de conservare au dus la dublarea populației între 2010 și 2022.

Creșterea numărului de tigri a dus și la o cerere mai mare pentru safariuri, însă fără un respect real pentru viața sălbatică. În ultimii cinci ani, tigrii au fost implicați în 418 decese accidentale în India.

Pentru Sharad Kumar Vats, telefoanele mobile au schimbat complet comportamentul turiștilor. Comunicarea rapidă între șoferi duce la aglomerări, iar postările cu localizare pe rețelele sociale atrag și mai mulți oameni în aceleași locuri.

„Dacă oamenii etichetează locația, acele zone devin cunoscute, iar toți merg acolo. Dar aceste locuri ar trebui protejate și păstrate cât mai neatinse”, a explicat acesta.

Pentru Vats, prioritatea trebuie să fie animalul: „Dacă nu suntem atenți cu ei, vor dispărea. Iar fără tigri, nu va mai exista nici turism cu tigri”.

Conservarea, pe primul loc

Noua legislație a Curții Supreme interzice și safariurile de noapte, limitează dezvoltarea în zonele din jurul rezervațiilor și pune accent pe turismul sustenabil. Sunt încurajate cazări de tip homestay și afaceri locale, în detrimentul turismului de masă.

Operatorii au la dispoziție între trei și șase luni pentru implementarea noilor reguli, iar efectele reale vor putea fi observate după sezonul musonic, când rezervațiile se redeschid.

Pentru consultantul în turism sustenabil Ritu Makhija, schimbările sunt necesare: „Principiul este simplu și esențial: conservarea este pe primul loc. Operatorii trebuie să creeze experiențe mai bine organizate și să reducă obsesia pentru a vedea tigri cu orice preț. Turismul trebuie să devină mai lent, mai responsabil și mai conectat cu natura.”

Un apel global la schimbare

India nu este singura țară care înăsprește regulile pentru turismul în natură.

După imagini video îngrijorătoare surprinse în timpul migrației anuale a antilopelor gnu din Kenya, unde turiștii au blocat traseul animalelor migratoare, Ministerul Turismului și Vieții Sălbatice a introdus noi standarde de comportament pentru operatorii de safari. Aceștia sunt obligați să respecte reguli mai stricte, altfel riscă sancțiuni disciplinare sau chiar legale.

Noi reglementări au fost implementate și în Svalbard, unde urmărirea urșilor polari este acum mai strict controlată. Navele de croazieră trebuie să păstreze o distanță de 300 până la 500 de metri față de prădători, în funcție de sezon. În Sri Lanka, aglomerația din parcurile naționale a determinat operatorii locali să ceară intervenția guvernului și o reglementare mai strictă.

Este un semnal clar că turismul în natură are nevoie de o schimbare profundă, pentru ca protecția mediului și turismul să poată funcționa împreună. Deși industria turismului din India susține în mare parte noile măsuri, apar întrebări dacă acestea sunt suficiente și dacă unele intervenții nu ar trebui regândite mai atent.

Problema nu ține doar de telefoane sau comportament

În Kenya, ghidul de safari Zarek Cockar spune că problema nu ține doar de telefoane sau comportamentul individual, ci de așteptările turiștilor.

„Fotografii cu obiective mari care insistă să coboare pentru un unghi mai bun pot fi mult mai problematice decât cineva care face liniștit o poză cu telefonul. Problema reală este setarea greșită a așteptărilor de la început. Dacă turiștii vin crezând că experiența safari înseamnă să te apropii cât mai mult sau să obții imaginea perfectă cu orice preț, ghidul este pus sub o presiune uriașă”, a spus el.

Cockar consideră că vizitatorii trebuie să înțeleagă rolul lor în protejarea acestor ecosisteme și că reguli clare și angajamente ferme ar putea ajuta la responsabilizarea lor.

Și în India, turiștii experimentați în safari, precum Prachi Joshi, susțin o schimbare de perspectivă.

„Cred că turiștii ar trebui să înceteze să mai alerge după imagini cu tigri și să înceapă să aprecieze ecosistemul mai larg, peisajele variate, păsările și momentele naturale care fac pădurea cu adevărat specială”, a spus ea.

Această schimbare ar putea însemna mai puține întâlniri garantate cu animalele și reguli mai stricte pentru vizitatori. Dar poate tocmai acesta este mesajul: adevăratul privilegiu al unui safari nu este fotografia obținută, ci simplul fapt de a fi acolo.